كوكا، سبقت عمر الشريف إلى العالمية واعتزلت الفن بسبب البزنس

الممثلة كوكا ، عبلة السينما المصرية -كما أطلق عليها- ممثلة مصرية أصيلة خفيفة الدم، حبيبة عنترة ابن شداد، أشهر من قدمت الأدوار البدوية فى السينما العربية، حتى إنها قدمت 16 فيلما بدويا يدور معظمها عن قصة عنترة ابن شداد وعبلة، أداء متفرد، رحلت فى مثل هذا اليوم 29 يناير عام 1979.

فنانة عالمية قبل أى ممثل عربى آخر، سبقت كوكا عمر الشريف وغيره إلى العالمية، نظرا لشرقية ملامحها وصدق أدائها اختارها المخرج العالمى ثورنتون فريلاند عام 1937 بطلة لفيلمه الشهير "تاجر الملح"، عن قصة جورج براود يشاركها بطولته النجم العالمي بول روبنسون، أدت فيه دور زنجية أمريكية بلغة انجليزية متقنة، وذلك بعد أن شاهدها المخرج تؤدي دورا في مسرحية صندوق الدنيا إحدى المسرحيات المعربة فى المسرح المصرى.

عبلة السينما كوكا

من ذكاء المخرج الإنجليزي أنه قدم كوكا مع بداية تصوير فيلم بيار الملح إلى الإعلام بعد أن أخفى شخصيتها الحقيقية على أنها أميرة أفريقية وابنة شيخ قبيلة سودانية هربت من قبيلتها لكي تشارك في بطولة هذا الفيلم، مما أثار فضول الجماهير لمشاهدة الفيلم والتعرف على هذه الأميرة الأفريقية.

من أصل سودانى عشقت التمثيل

ولدت ناجية إبراهيم الشهيرة بـ كوكا عام 1917 لأب سودانى، كان يعمل ضابطا فى الجيش السودانى، وأم مصرية ريفية، اهتم الوالد بتربية ابنته فدرست اللغات، إلا أنها عشقت التمثيل وبحثت عنه بمشاهدة المسرحيات والأفلام.

وداد بداية السينما

بدأت الفنانة كوكا مشوارها الفنى ممثلة بفرقة رمسيس ثم فرقة فاطمة رشدي، بعد أن تعرفت على الفنان يوسف وهبى عن طريق الفنان سراج منير ــ صديق العائلة ــ طلبت منه أن تمثل مثله، ثم اتجهت كوكا إلى السينما لتعمل مونتيرة فى استوديو مصر، وخلال عملها قدمت دورا بسيطا فى أول إنتاج استوديو مصر فيلم "وداد" مع كوكب الشرق أم كلثوم.

حب وزواج نيازى مصطفى

تعرفت كوكا على المخرج نيازى مصطفى ــ سجنها فى الأدوار البدوية ــ الذى كان يعمل مونتيرا أيضا فى بدايته، ووقع الحب وتم الزواج وقدمها فى أول أفلامها السينمائية عام 1935 "بواب العمارة" مع على الكسار فى أول أدواره أيضا.

الممثلة كوكا

قدمت كوكا للسينما المصرية دور البدوية في 16 فيلما منها: ليلى العامرية، رابحة، ملكة الغجر، سلطانة الصحراء، من إخراج نيازى مصطفى الذى تسبب فى حبسها فى الأدوار البدوية، ومن أفلامها أيضا: أرض الأبطال، كنوز، ولدى، ظهور الإسلام، وهيبة ملكة الغجر، وغيرها.

قدمت كوكا أربعة أفلام عن قصة "عنتر وعبلة"، بدأتها بفيلم “عنتر بن شداد“ عام 1961 مع فريد شوقى، وفيلم بنت عنتر، وعنتر وعبلة، وعنتر يغزو الصحراء“، حتى إنها سميت بعبلة السينما المصرية، ولم تخرج كوكا من إطار الأدوار البدوية إلا فى ثلاثة أفلام فقط، هي: مصنع الزوجات، سيجارة وكاس، وآخر أفلامها أونكل زيزو حبية مع محمد صبحى.

اعتزال بعد المرض

اعتزلت الفنانة كوكا السينما فى السبعينيات، واتجهت إلى تجارة العقارات حتى إنها امتلكت أكثر من عمارة فى ميدان الجيزة، حتى وقعت فريسة لمرض السرطان، لترحل عن الدنيا فى مثل هذا اليوم عام 1979.

