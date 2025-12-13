السبت 13 ديسمبر 2025
حوادث

حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة قعيدة أثناء معاينتها شقة للايجار بمدينة نصر

 أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة قعيدة أثناء معاينتها شقة للايجار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة قعيدة تفيد بتضررها من شاب لقيامه بالتحرش بها.

وقالت السيدة في البلاغ إنها كانت تريد شقة للايجار وشاهدت الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فأخذت موعد لمعاينتها وتوجهت بالفعل إلى الشقة وأثناء رؤيتها استغل المتهم إعاقتها وتحرش بها ولامس أجزاء حساسة من جسدها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وترصد فيتو نص عقوبة التحرش الجديدة، كالتالى:

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

