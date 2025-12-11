الخميس 11 ديسمبر 2025
رياضة

خطوة جديدة تقرب حمزة عبد الكريم من هجوم برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي برشلونة بات في وضع ممتاز لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي، والذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في فئته العمرية.

خطوة جديدة تقرب حمزة من برشلونة 

وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات بين برشلونة واللاعب تسير في اتجاه إيجابي للغاية، حيث يقترب النادي الكتالوني من ضم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، على أن ينتقل رسميًا إلى فريق برشلونة الثاني في شهر يناير المقبل مع فتح سوق الانتقالات الشتوية، تزامنًا مع بلوغه سن 18 عامًا.

وترى إدارة برشلونة أن حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون ضمن مشروع تطوير المواهب بالنادي، في ظل السعي لتعزيز فرق الفئات السنية بلاعبين قادرين على التطور للوصول إلى الفريق الأول مستقبلًا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة إنبي المقرر إقامتها  غدا الجمعة.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر غدا.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي  في تمام السابعة مساء الغد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي 

تنقل قناة أون سبورت مباراة  النادي الأهلى وإنبي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

واستأنف الأهلي تدريباته الخميس الماضي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب التعادل أمام الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر  فى فترة التوقف الدولي
وتنطلق منافسات كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

