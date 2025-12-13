18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات قوية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

ليفربول ضد برايتون - 5 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

أرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، فيما يحل أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 30 نقطة قبل الجولة الـ 16 من البريميرليج.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

ليفربول ضد برايتون- 5 مساءً - ملعب أنفيلد

بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب تيرف مور

آرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً- ملعب الإمارات

الأحد 14 ديسمبر 2025

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

نوتينجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير- 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - ملعب النور

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب لندن ستاديوم

برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

الاثنين 15 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10 مساءً - ملعب أولد ترافورد

