دار الأوبرا تبدأ احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد الأربعاء المقبل

18 حجم الخط

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد حيث تقيم حفلًا لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى عماد عادل بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومصاحبة عازف البيانو جريج مارتن مع فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 10 ديسمبر الجاري على المسرح الكبير.

برنامج حفل فرقة أوبرا القاهرة بالكريسماس

يتضمن برنامج حفل فرقة أوبرا القاهرة، وفرقة باليه أوبرا القاهرة مختارات من الأعمال العالمية التى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد منها إيفا ماريا، ليلة صامتة، الكريسماس الأبيض، رنين الأجراس، إنه أروع وقت فى العام، كل ما أتمناه فى الكريسماس، 12 يوم فى الكريسماس، يا لها من ليلة مقدسة، الدوران حول شجرة الكريسماس وهل تسمع ما اسمع.. أداء إيمان مصطفى، تحية شمس الدين، عماد عادل، داليا فاروق، جولى فيظى، إنجى محسن، هشام الجندى، الهامى أمين، عمرو مدحت، عزت غانم، أمينة خيرت، نورستا المرغنى، ليلى إبراهيم، تامر توفيق، مينا رفائيل، برهان الدين فاروق ويصاحبها تابلوهات راقصة تصميم أرمينيا كامل.

احتفالات الأوبرا بالكريسماس والعام الجديد

وتتزين دار الأوبرا المصرية فى عادة سنوية لها بعدد من الديكورات والمظاهر الاحتفالية الخاصة بمناسبة احتفالات الكريسماس والعام الجديد لاستقبال الجمهور، حيث تقدم عروضا فنية وموسيقة متنوعة يشارك فيها جنيع فرق دار الأوبرا على مختلف مسارحها.

يأتى الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا للاحتفال بمختلف المناسبات من خلال برامج متنوعة تشمل كافة ألوان الإبداع مما يعكس الحرص على تقديم محتوى فنى يليق بمكانة مصر الحضارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.