بأسلوب التسلق، سقوط لص الشقق السكنية في الزيتون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بمنطقة الزيتون.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا عن تعدد سرقات المساكن بمنطقة الزيتون، باسلوب واحد هو تسلق المواسير، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك السرقات.. وتوصلت التحريات إلى أن وراء تلك السرقات، عاطل فى العقد الثالث من العمر، سبق ضبطه واتهامه فى عدة جرائم جنائية.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الزيتون، من إلقاء القبض على المتهم، وعثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتي سرقة منازل باسلوب التسلق، وأرشد عن المسروقات التي استولى عليها، وتمت إعادتها كاملة قبل التصرف فيها بالبيع.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واحيل المتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتسليم المسروقات إلى أصحابها.

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