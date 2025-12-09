أمير عزمي مجاهد: منظومة الكرة منهارة ولا يجوز تحميل طولان المسؤولية وحده

18 حجم الخط

منتخب مصر، وجّه أمير عزمي مجاهد، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات حادة لمنظومة كرة القدم في مصر، مؤكدًا أن الهزيمة الثقيلة أمام منتخب الأردن في كأس العرب ليست مسؤولية الجهاز الفني فقط، بل نتيجة طبيعية لما وصفه بـ"المهازل" التي تعيشها الكرة المصرية.

الفوضى تسيطر على منظومة الكرة المصرية

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج " نمبر وان"، المذاع على قناة cbc والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة:"ما حدث أمام الأردن انعكاس واضح لحالة الفوضى في كرة القدم المصرية. لا يجب تحميل حلمي طولان أو أسامة نبيه المسؤولية كاملة، فالمشكلة أكبر من مجرد جهاز فني."

وأضاف:"لدينا دوري يُلغى فيه الهبوط، وتأجيلات بالجملة، وسوء تنظيم واضح، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هذه هي النتائج."

مباراة مصر والأردن، فيتو

تراجع قطاعات الناشئين في مصر وتطورها عربيا

وشدد نجم الزمالك السابق على أن قطاعات الناشئين تتطور في كل دول المنطقة بينما تتراجع محليًا:"العرب تطوروا بشكل كبير.. المغرب والأردن تقدّموا بعدما كانوا بعيدين تمامًا، أما نحن فما زلنا في نفس المكان. رغم ذلك، هناك أيضًا أزمات فنية لا يمكن تجاهلها."

إختيار مدربي المنتخبات بدون معايير واضحة

وتساءل أمير عزمي بلهجة انتقادية:"ما هي معايير اختيار مدربي منتخب مصر؟ وكيف تُدار هذه الملفات الحساسة؟"

وتأتي تصريحات مجاهد لتفتح الباب مجددًا أمام تساؤلات عديدة حول طريقة إدارة الكرة المصرية، وخاصة بعد خروج المنتخب من كأس العرب بنتائج مخيبة للآمال.

منتخب مصر يودع كأس العرب بخسارة مهينة أمم الأردن

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بـكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.