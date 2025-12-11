روسيا تؤكد استعدادها لإيجاد خطوات عملية لتسوية الأزمة في السودان 

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة لمواصلة المساعدة في إيجاد خطوات عملية لتسوية الأزمة السياسية الداخلية في السودان.

وجاء تصريح لافروف خلال اجتماع مائدة مستديرة عقده مع السفراء الأجانب حول تسوية النزاع في أوكرانيا في موسكو اليوم الخميس.

وأجاب لافروف على سؤال حول الأزمة في السودان، قائلا: إن روسيا حثت بشدة على إطلاق حوار ومفاوضات بين الأطراف المتنازعة.

وأضاف لافروف مخاطبا ممثل السودان: "كانت هناك مقترحات لحكومتكم للدخول في حوار مع من وصفتموهم بالقوى الخارجية. للأسف، لم ينجح هذا المسعى، إذ لم يُعقد أي حوار فعلي".

وتابع: "لقد قُدّم مقترح بهذا الشأن، وقمنا بنقله. أنا على ثقة بأنه يجب علينا الآن أيضا التركيز ليس على إدانة أي طرف في العلن، بل على البحث عن حلول عملية لهذه القضية. نحن على استعداد لتيسير هذا البحث، ولدينا بالفعل إمكانيات للقيام بذلك".

واستطرد "إذا كانت حكومتكم موافقة، فسنحاول انتهاز هذه الفرص".

كما أوصى لافروف سلطات السودانَ بمطالبة الحكومة الأوكرانية بوقف إرسال المرتزقة إلى أراضي القارة السمراء.

وأثارت الحرب المستمرة في السودان، والتي تضع القوات المسلحة السودانية في مواجهة مع ميليشيا الدعم السريع، مقارنات مع حالة عدم الاستقرار التي طال أمدها في أفغانستان بعد الانسحاب السوفييتي في عام 1989؛ حيث يواجه السودان خطر المزيد من التدهور من خلال الانهيار الاقتصادي والنزوح الجماعي والتقسيم.

وبينما تتصارع الدولتان مع الأزمات الإنسانية والدولة الهشة، هناك أسباب تجعلنا نعتقد أن السودان لن يكرر تجربة انحدار أفغانستان إلى العزلة الدبلوماسية، والتطرف الإيديولوجي، والسقوط في وضعية المنبوذ العالمي.

وينشأ هذا التمييز من اختلاف السياقات الجيوسياسية، وطبيعة الصراع، والالتزامات الدولية، وفق مقال رأي نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية التي يصدرها "مركز نيكسون".

المشهد الجيوسياسي في السودان وأفغانستان يختلفان بشكل جوهري

بحسب المقال الذي كتبه أستاذ القانون الدولي والدبلوماسية والموظف المدني السابق في الأمم المتحدة إيريك ألتر، فإن المشهد الجيوسياسي في السودان وأفغانستان يختلفان بشكل جوهري، الأمر الذي يقلل من احتمالات تحول السودان إلى دولة فاشلة إلى الأبد.

