التحقيق في 12 بلاغا ضد فرد أمن مدرسة دولية بالتجمع بتهمة التحرش

تتحقق الجهات المختصة في 12 بلاغًا تقدمت بها أسر تلاميذ بمدرسة دولية شهيرة بمنطقة التجمع، ضد فرد أمن يبلغ من العمر 55 عامًا، بتهمة التحرش واعتداء جنسي على الأطفال داخل المدرسة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة جمع التحريات واستدعاء الشهود، والتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة للكشف عن ملابسات الواقعة.

وكانت قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب عدة حوادث تحرش بحق الطلاب داخل المدرسة، وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة التحرش الجنسي

وينص القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكرر “أ”) و(٣٠٦ مكرر "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكرر "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة (306 مكرر "أ")

التحرش الجنسى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

مادة (306 مكرر "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه

سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

