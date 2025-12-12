أمريكا تعلن إنهاء الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين

18 حجم الخط

كشف إشعار حكومي اليوم الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهت الوضع القانوني المؤقت لمواطني إثيوبيا المقيمين في الولايات المتحدة.

إثيوبيا لم تعد تستوفي شروط الحصول على وضع الحماية المؤقتة

وبحسب وكالة «رويترز»، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في إشعار نُشر في الجريدة الرسمية "بعد مراجعة أوضاع البلد والتشاور مع الوكالات الحكومية الأمريكية المختصة، تقرر أن إثيوبيا لم تعد تستوفي شروط الحصول على وضع الحماية المؤقتة".

وضع الحماية المؤقتة للأفراد في أمريكا

وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للأفراد الذين يتعرض بلدهم الأصلي لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر.

ويوفر هذا الوضع للمهاجرين المؤهلين تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.

وأُنشئ البرنامج في عام 1991 وجرى تمديده في عهد الرئيس السابق جو بايدن ليشمل حوالي 600 ألف فنزويلي و521 ألف مواطن من هايتي. لكن الوزيرة ألغت التمديدات في فبراير، قائلة إنها لم تعد مبررة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، ألغت الإدارة الأمريكية وضع الحماية للمهاجرين من عدة بلدان، بما في ذلك هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا. وفي نوفمبر، أعلن ترامب إنهاء الحماية للصوماليين بولاية مينيسوتا.

