الأحد 23 نوفمبر 2025
أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الأحد

  • تراوح سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 جنيهات إلى 16 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

  • تراوح سعر فاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الخيار

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 25 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 جنيهات إلى 11 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية بين 50 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البسلة من 17 إلى 25 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 55 جنيهًا.
  2. تراوح سعر السبانخ من 10 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 9 جنيهات.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 22 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 13 جنيها

