الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم مسجدا غربي رام الله وتحتجز مصلين

قوات الاحتلال تقتحم
قوات الاحتلال تقتحم مسجدا غربي رام الله وتحتجز مصلين
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مسجدا غربي رام الله بـ الضفة الغربية المحتلة وتحتجز مصلين.

 

اقتحام جامعتي القدس وبيرزيت ومداهمات واعتقالات

صعدت قوات الاحتلال، صباح أمس الثلاثاء، عملياتها العسكرية في مناطق الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت مدنا وبلدات، لا سيما جامعتي بيرزيت والقدس، ناهيك عن مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال عدد من المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وانتشرت في محيط كليات الآداب والشريعة وكليات أخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقبل ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال جامعة بيرزيت من 3 مداخل، واحتجزت حرس الجامعة، حتى انقطع الاتصال بهم.

ولاحقا أعلنت الجامعة تأجيل الدوام الأكاديمي والإداري حتى التاسعة صباحا.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين يبرود، فيما استهدفت مجموعة من الشبان مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة قرب مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله، كما سُجّل اقتحام إضافي لبلدة بيرزيت شمال المحافظة.

 

اقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية

وداهمت قوات الاحتلال منزلا في قرية عزبة الطبيب في قلقيلية، واعتقلت الفتى أيهم عبد اللطيف أشقر من قرية الفندق، كما اعتقلت المواطن مكرم عامر بعد مداهمة منزله في قرية مسحة غرب سلفيت.

وفي جنين، جلبت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه السيلة الحارثية جنوب غرب المدينة، بالتزامن مع تنفيذ اقتحامات في بلدات برقين، رمانة، عرابة، ومركة شمال الضفة.

وفي طوباس، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة شملت مدينة طوباس، وبلدتي طمون والنصارية، بالإضافة إلى مخيم الفارعة، حيث داهمت عمارة سكنية خلال عمليات التفتيش في طمون.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الاحتلال الضفة الغربية رام الله القدس جامعة القدس

مواد متعلقة

قيادي ناصري عن اعتقالات الاحتلال في الضفة: الكيان لا يعترف بتعهدات ولا يحترم معاهدات

إسرائيل تصدق على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

اعتقال 15 فلسطينيا في حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية

تصعيد جديد من الاحتلال بالضفة، اقتحام جامعتي القدس وبيرزيت ومداهمات واعتقالات

الأكثر قراءة

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

فلامنجو يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالفوز على كروز أزول

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

أستاذ قانون يستعرض دلالات أحكام الإدارية العليا في الطعون الانتخابية بالمرحلة الثانية

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads