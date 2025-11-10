ابن مصر التاريخي، صفحة البوندسليجا تبرز من جديد إنجاز مرموش بالدوريات الكبرى

18 حجم الخط

حرصت صفحة البوندسليجا علي إعادة إبراز إنجاز عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الحالي في الدوري الألماني مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت بعدما سجل في ثلاث مباريات متتالية بالبوندسليجا من ركلات حرة ثابتة .

وكتبت صفحة البوندسليجا:" ابن مصر التاريخي.. في مثل هذا اليوم اصبح عمر مرموش أول لاعب يسجل 3 ركلات حرة في 3 مباريات متتالية بالـ5 دوريات الكبرى منذ ميسي في موسم 2017/2018 ".

ونشرت الصفحة صور عمر مرموش أثناء تنفيذ الثلاث ركلا ووضعت تعليقا عليهم “ عمر مرموش - ملك الركلات الحرة”.

