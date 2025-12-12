علاج وتحصين 3265 رأس ماشية وطائر في قافلة بيطرية بالسنبلاوين

18 حجم الخط

نظمت مديرية الطب البيطري بالدقهلية برئاسة الدكتور أحمد السباعي وكيل الوزارة ومدير المديرية، قافلة بيطرية بقرية الأورمان مركز السنبلاوين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظة الدقهلية، وجمعية مستشفى بروك الخيري بقيادة الدكتور محمد عبد العاطي مدير فرع الجمعية بالدقهلية.

جاءت القافلة بمشاركة الدكتور السيد العجوز مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور علاء الدين الشاذلي مدير إدارة مدينة السنبلاوين البيطرية.

وأجرت القافلة الكشف والعلاج المجاني لجميع الحيوانات والطيور، الفحص التناسلي للإناث باستخدام جهاز السونار، تقديم التوعية والإرشاد البيطري للمزارعين، رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، فحص عدد من العينات للوقوف على مدى الإصابة بالطفيليات الداخلية، وتشخيص الحالات بدقة لصرف العلاج المناسب.

وجاءت حصيلة الخدمات المقدمة على النحو التالي: 365 حيوانًا تم علاجها، 2400 طائر تم علاجها، 50 أرنبًا تم علاجها، 450 رأس من الأغنام تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.

شارك في فريق العمل كلًا من: الدكتور محمد صلاح بحر، والدكتورة إسراء إسماعيل، وناصر الحداد، وحمدي سعد،، كما شهدت القافلة حضور الدكتور صالح شفيق مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة، وأشادت القافلة بمركز الناصر البيطري الدكتور إبراهيم ناصر لدعمه القافلة.

وشارك في فعاليات القافلة، الدكتور السيد العجوز مدير إدارة الرعاية والعلاج، الدكتورة عايدة حسن شوشة مدير إدارة الدواجن، الدكتورة بسمة رمزي طبيب أول وقاية، والعديد من الأطباء البيطريين المتخصصين في جميع التخصصات (الرعاية، التناسليات، الإرشاد، الوقاية، الدواجن، الحيوانات الأليفة) من ديوان عام المديرية، وأطباء الإدارة البيطرية بالسنبلاوين.

يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية، والاستعدادات للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور حامد القنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

