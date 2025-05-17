السبت 17 مايو 2025
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محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد (صور)

مشروع إنشاء مجلس
مشروع إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد، فيت

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال والانتهاء منها في موعدها المقرر.

مجلس مدينة السنبلاوين يقام على مساحة إجمالية 800 متر

وفي هذا السياق أكد محافظ الدقهلية، أهمية إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد، والذي يقام على مساحة إجمالية 800 متر، ويتكون من مبنى المركز التكنولوجي على مساحة 450 متر، ويضم بدروم ودور أرضي و4 أدوار علوية، وجزء ملحق على باقي المساحة مكون من دور أرضي وأول علوي، وأكد أن مثل هذه المشروعات تقام لتوفير الخدمات للمواطنين في أسرع وقت وبأقل جهد في أماكن إقامتهم.

 

مشروع إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين، يأتي ضمن الخطة الإستثمارية

 

من جانبها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن مشروع إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين، يأتي ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024-2025، بتكلفة تبلغ 16 مليون جنيه.

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