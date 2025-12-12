الشناوي يكشف كلمة السر في بطولات بيراميدز الأخيرة

18 حجم الخط

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، عن المواجهة المرتقبة أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس القارات، والتي ستجمع الفريقين غدًا السبت في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الشناوي في حوار مطول مع الموقع الرسمي لـ فيفا: كأس القارات للأندية بطولة كبيرة وشرف لنا المشاركة فيها، ونطمح لتقديم أداءً إيجابيًا في المباراة، لأننا جئنا هنا بعدما حققنا لقب إفريقيا، تَعِبنا وبذلنا مجهودًا كبيرًا حتى نستحق ذلك، ونتمنى تحقيق الانتصار والوصول للمباراة النهائية، شيء نرغب بتحقيقه لنادينا، وبلدنا.

وأضاف: الوقوف على منصة التتويج يمنحك شعورًا مختلفًا ورائعًا، نتمنى أن يحالفنا التوفيق ضد فلامنجو لنحقق لقب كأس التحدي، وهذه أول مشاركة لنا في البطولة، ولن تكون المرة الأخيرة، لكننا نأمل في تحقيق اللقب، والمباراة خارج التوقعات، فعندما نصل إلى هذا الدور يعني أننا سنواجه خصمًا قويًا ومتمرسًا، لكننا سنركز على كل مباراة على حدة، وسندرس الخصم بشكلٍ جيد حتى نعرف نقاط ضعفه وقوته.. فلامنجو فريق قوي وبيراميدز كذلك، والأفضل في المستطيل الأخضر سيفوز بالمباراة.

وأردف حارس بيراميدز: شاهدنا مباراتهم بالفعل ضد كروز أزول، وهو فريق منظم ويملك لاعبين مميزين بخبرات إيجابية وهو ما يجعل المباراة صعبة، لكن نحن فريق متكامل، ومتحد على قلب رجلٍ واحد، والكل يعمل من أجل مصلحة الفريق، وأتمنى أن نقدم مستوى يليق باسم مصر.

