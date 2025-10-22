الأربعاء 22 أكتوبر 2025
قرار جديد من الأولمبية بشأن أزمة عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة

تنس الطاولة، وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس الادارة بضم كل من أحمد أسامة الجندي، رئيس لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية، ومحمد علاء لوكا، عضو لجنة اللاعبين، لمتابعة جلسات التحقيق مع عمر عصر ومحمود أشرف، لاعبي منتخب تنس الطاولة، إلى جانب مدربهما، بشأن ما جرى من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في تونس.

وشدد المهندس  ياسر إدريس في حديثه من جهة التحقيق التي يقودها اللواء شريف القماطي رئيس لجنة القيم بضرورة توقيع عقوبة عادلة على من تدينه التحقيقات ليكون درسا هادفا لكل من يخرج عن دائرة الأخلاق حفاظا على حالة الاستقرار التي تعيشها الرياضة المصرية، مؤكدا أنه ليس من المعقول أن تتسبب التصرفات الفردية في تشويه صورة الإنجاز الذى لم يتحقق في تنس الطاولة منذ نحو ربع قرن على الصعيد الإفريقي.

وحقق أبطال وبطلات مصر لتنس الطاولة إنجازا تاريخيا خلال البطولة، بعد التتويج بجميع الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ 20 عامًا.

ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي جلسة التحقيق مع عمر عصر ومحمد أشرف حلمي نجل رئيس الاتحاد ومدربهما غدًا الخميس، بحضور كل من أحمد الجندي ومحمد سيد لوكا.

وأكدت اللجنة أن جلسات التحقيق ستُعقد وفقًا لما ورد في مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تفعيلها رسميًا فور انتخابه، التزاما بمبادئ الشفافية والانضباط داخل المنظومة الرياضية.

 

اتحاد تنس الطاولة يكشف أسباب مشاركة محمود أشرف في البطولة الأفريقية 

فيما تلقت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء شريف القماطي مذكرة رسمية من اتحاد تنس الطاولة تفيد بأن محمود أشرف حلمي لاعب منتخب مصر شارك ضمن صفوف المنتخب فى نهائيات بطولة أفريقيا التى أقيمت مؤخرا فى تونس على خلفية تأهله وصيفا بعد حصوله على المركز الثاني فى تصفيات شمال أفريقيا وأن مشاركته جاءت طبقا للمعايير التى وضعها مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

وكانت لجنة القيم قد أرسلت رسميا مذكرة عاجلة للاستفسار عن كيفية مشاركة اللاعب التي شكك فيها البعض فى أعقاب الأزمة التي شهدتها البطولة الأفريقية بينه وبين زميله بالمنتخب عمر عصر وهي الأزمة التي لاتزال قيد التحقيقات بعدما حولت اللجنة الأولمبية اللاعبين إلى لجنة القيم.

وجاءت مذكرة اتحاد تنس الطاولة متضمنة قرار مجلس إدارة الإتحاد بتاريخ 27 مارس 2025 وهو القرار الذي يوضح طريقة تأهل لاعبي ولاعبات منتخب مصر لبطولة أفريقيا.

ويتضح منه أن التأهل لبطولة أفريقيا يكون بواقع اثنين عن التصنيف الدولي ومثلهما عن طريق بطولة شمال أفريقيا ويضاف إليهم المصنف الأول محليا وتنطبق هذه المعايير على منافسات الرجال والسيدات.  

وعلى خلفية هذه المعايير تأهل في الرجال كل من: عمر عصر ومحمد البيلي (تصنيف دولي) ويوسف عبد العزيز ومحمود أشرف حلمي (أول وثاني بطولة شمال أفريقيا) وبدر مصطفى الأعلى فى التصنيف المحلي ولم يتأهل كل من: علي غلاب وخالد عصر.

وفي السيدات تأهلت كل من: هنا جودة ودينا مشرف (تصنيف دولي) ومريم ومروة الهضيبي (أول وثاني بطولة شمال أفريقيا) وفريدة بدوي الأعلى فى التصنيف محلي ولم تتأهل كل من هند فتحي ويسرا أشرف حلمي.

