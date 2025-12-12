إصابة 7 أشخاص في هجوم أوكراني على مقاطعة روسية

18 حجم الخط

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة تفير الروسية، فيتالي كوروليوف، عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفل بعد سقوط حطام طائرة مسيرة استهدفت مبنى سكنيا متعدد الشقق في مدينة تفير.

هجوم أوكراني على مقاطعة روسية

وقال كوروليوف في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم إن قوات الدفاع الجوي الروسي دمرت 3 طائرات مسيرة في سماء المقاطعة، مشيرا إلى إصابة عدد من الأشخاص أثناء التصدي لهجوم على مبنى سكني في مدينة تفير عاصمة المقاطعة الواقعة شمال موسكو.

وأوضح المسؤول أن 6 بالغين وطفلا يتلقون العلاج في المستشفى، بينما ذكرت السلطات في وقت لاحق أن 3 بالغين وطفلا لا يزالون يتلقون العلاج في المرافق الطبية، وحياتهم ليست في خطر.

وتم إجلاء سكان العمارة إلى مأوى مؤقت.

وذكر كوروليوف أيضا أن حطام طائرة مسيرة سقط في موقف سيارات تابع لمركز تجاري في تفير، دون أن يصاب أحد بأذى.

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لمسيرات أوكرانية بمناطق متفرقة

وأفادت وزارة الدفاع بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت ما مجموعه 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليل.

وحسب الوزارة، فقد تم إسقاط معظم المسيرات المعادية (63 طائرة) فوق مقاطعة بريانسك، و8 طائرات فوق مقاطعة ياروسلافل، و4 فوق منطقة موسكو، والبقية في مقاطعات تفير وسمولينسك وتامبوف وتولا وأوريول وروستوف وفوق البحر الأسود.

