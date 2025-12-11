منطقة اقتصادية حرة دون وجود عسكري، زيلينسكي يكشف ملامح مقترحات خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تشترط، في إطار المباحثات الجارية حول خطة السلام، انسحابًا كاملًا للقوات الأوكرانية من كامل إقليم دونباس، معتبرًا أن هذا المطلب يمثل أحد أعقد نقاط الخلاف بين الجانبين.

واشنطن تقترح إنشاء منطقة اقتصادية حرة في أوكرانيا

وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة طرحت مقترحًا بإنشاء منطقة اقتصادية حرة في الجزء الذي قد تنسحب منه أوكرانيا في دونباس، بما يسمح بالإبقاء على مستوى من الإدارة الأوكرانية والرقابة الاقتصادية دون وجود عسكري مباشر.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن أحدث مسودة للاتفاق تنص على تحديد قوام القوات الأوكرانية عند 800 ألف جندي فقط، في إطار محاولة لفرض توازن عسكري جديد ومنع سباق تسلح مستقبلي.

خطة السلام تضم 20 نقطة تشمل ضمانات أمنية وإعادة الإعمار

وذكر زيلينسكي أن خطة السلام المقترحة تتكون من 20 بندًا رئيسيًا تتعلق بالضمانات الأمنية، وأدوار الدول الضامنة، وآلية مراقبة التنفيذ، إضافة إلى اتفاقية شاملة لإعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

خروج روسيا من زابوروجيا وخيرسون غير مطروح حاليًا

وأكد زيلينسكي أن مسألة انسحاب روسيا من زابوروجيا وخيرسون ليست مطروحة على طاولة النقاش في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه القضية لم تشهد أي تقدم في المحادثات الحالية.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى نهايتها المنطقية، بتحقيق أهدافها، مؤكدا أن روسيا مضطرة للقيام بذلك بالقوة المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.