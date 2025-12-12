الجمعة 12 ديسمبر 2025
رياضة

سيدات سلة الأهلي يواجهن CNSS الكونغولي بربع نهائي بطولة إفريقيا

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي
يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مع نظيره CNSS الكونغولي، ضمن منافسات الدور ربع نهائي لبطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات، والمقامة في صالة الأمير عبدالله الفيصل بالقلعة الحمراء خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

سيدات سلة الأهلي يواجه CNSS الكونغولي في ربع نهائي بطولة إفريقيا 
وتنطلق المباراة التي تجمع بين سيدات النادي الأهلي مع نظيره CNSS الكونغولي، في تمام السابعة والنصف مساءً اليوم الثلاثاء، بحضور جماهيري من أبناء القلعة الحمراء.

وتأهل فريق سيدات السلة لربع نهائي البطولة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات الثلاث أمام كل من جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي.

تضم قائمة الفريق كلا من دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ثريا محمد - نادين سلعاوي - يارا أسامة - هاجر عامر - ديليسا واشنطن - أسيا سترونج - أكون روس - نيمير لوال.

