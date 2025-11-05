الأربعاء 05 نوفمبر 2025
سلة الأهلي تتوج ببطولة النخبة تحت 14 سنة

سلة الأهلي تتوج ببطولة النخبة تحت 14 سنة
توج فريق ناشئات كرة السلة بالنادي الأهلي تحت 14 عاما بقيادة محمد المصري ببطولة النخبة للموسم الحالي 2025، بمشاركة ناديي اتحاد الشرطة الرياضي وطلائع الجيش. 

ويترأس قطاع كرة السلة مودي الجارحي نجم منتخب مصر والأهلي السابق.

يقود فريق ناشئات سلة الأهلي محمد المصري المدير الفني وهدير نافع مدير إداري، فيما تضم قائمة الفريق كلًا من هنّا محمد مراد وجاسمين أحمد وتمارا محمود وسلمى أيمن ولارا محمود ومريم أحمد وهدي محمد ورقية محمد وليلي محمد وزينة حاتم وكنزي سامح وحلا رامي وكارما مصطفي وجوري أحمد وكرمة كريم.

مواجهات قوية اليوم في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة 

من ناحية أخرى، تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي من دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2025 /2026، بمشاركة 8 فرق. 

 

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي المواجهات التالية:

الأهلي × المصرية للاتصالات

الزمالك × سموحة

سبورتنج × بتروجت

الاتحاد السكندري × الجزيرة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الرجال في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن تسبقها مباريات المرتبط تحت 18 عامًا في الرابعة عصرا.

يذكر أن مواجهات إياب  ربع النهائي ستقام يوم السبت المقبل، لتحديد الفرق الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي. 

الجريدة الرسمية