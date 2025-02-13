هجوم إلكتروني يعطل خدمات بطاقات الائتمان في إسرائيل

كشفت صحيفة عبرية اليوم الخميس، عن تعرض أنظمة الدفع الائتمانية في إسرائيل لـ هجوم إلكتروني استمر لساعات، ما أدى إلى تعطل مدفوعات بطاقات الائتمان وحال ذلك دون إجراء تسوية للمدفوعات.

هجوم إلكتروني يعطل بطاقات الائتمان في إسرائيل

وذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الخميس، أن الهجوم استهدف شركة "شبا" لخدمات البنوك الآلية المحدودة -التي توفر الاتصالات في إسرائيل بين مختلف شركات تسوية المدفوعات لمعاملات بطاقات الائتمان- وهو الأمر الذي اعترفت به الشركة لاحقًا.

وقالت الشركة إنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجوم وتداعياته، وأنه سيكون هناك تحديثات حول أي تطورات.

ويُعد الهجوم هو الثاني من نوعه، حيث جرى هجوم سابق خلال شهر أكتوبر الماضي، عندما أبلغت نفس الشركة أيضًا عن مواجهة صعوبات في تسوية معاملات بطاقات الائتمان ومشاكل في الاتصالات مع نظام الدفع.

وتعتمد هجمات منع الخدمة الموزعة المعروف اختصارًا بـ (DDoS) على إغراق الأنظمة بعدد هائل من الطلبات في وقت واحد، ما يؤدي إلى تعطلها.

كما أنه تم اكتشاف -في وقت سابق العام الماضي- خلل آخر استهدف شركة مقاصة، وبما أن الهجوم كان على شركة واحدة، فإن الضرر كان أقل حدة.

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