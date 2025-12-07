وكيل صحة شمال سيناء يفاجئ وحدات نخل ويحيل مسؤولين للتحقيق

18 حجم الخط

أجرى الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة ميدانية مفاجئة صباح اليوم داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء.

وكيل صحة شمال سيناء يجري جولة مفاجئة بوحدات نخل ويحيل مسئولين للتحقيق

وشملت الجولة عددًا من وحدات الرعاية الصحية بقرى وادي الحاج، وصدر الحيطان، والنثيلة، حيث تفقد وكيل الوزارة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، وتأكد من جاهزية الوحدات لتقديم الخدمة، ومدى الالتزام بمعايير الجودة والانضباط الإداري.

وخلال جولته، تابع الدكتور عمرو معدلات التردد على العيادات المختلفة ومراكز طب الأسرة، إضافة إلى معدلات الإحالات من وحدات الرعاية الأولية إلى المستشفيات لضمان تحقيق التكامل بين مستويات الرعاية الصحية، كما تابع مؤشرات جودة وفاعلية الخدمة، وتوافر القوى البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تفقد وكيل الوزارة غرف الاستقبال والكشف والصيدلية والمشورة والتطعيمات، واطلع على الأعمال الإدارية ودفاتر الحضور والانصراف، حيث قرر إحالة مديري وحدات وادي الحاج وصدر الحيطان والنثيلة ومسؤولي الدفاتر والمتغيبين للتحقيق العاجل، مشددًا على أهمية الانضباط الإداري والالتزام بمعايير العمل لتحسين جودة الخدمة المقدمة.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير دعم فوري لبعض الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى جهاز نيبولايزر جديد لوحدة صدر الحيطان، مع تكليف مدير جديد للوحدة، بجانب توجيهاته بسرعة إنهاء أعمال الصيانة العاجلة للسباكة والكهرباء داخل الوحدات.

وحرص وكيل الوزارة خلال جولته على الاستماع لآراء المنتفعين حول مستوى الخدمات المقدمة، في إطار تعزيز قنوات التواصل وتحقيق رضا المواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.