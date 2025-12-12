في ذكرى ميلاده، محطات في حياة شاعر الملوك صالح جودت، كتب أغنيات لكبار المطربين، وقدم نداء خاصا للزعيم عبد الناصر

18 حجم الخط

صالح جودت، أديب وشاعر رومانسي وصحفي، متنوع الألوان في الكتابة، كتب الأغاني العاطفية كما غنى للوطنية، عرف بشاعر الملوك والرؤساء، مدحهم في كثير من قصائده، فأهدى الملك حسين قصيدة يوم زفافه غناها فريد الأطرش، ومدح الملك فاروق في قصيدة "أنشودة الشباب" في عيد ميلاده وغناها عبد الوهاب، من أشهر أعماله الشعرية الثلاثية المقدسة التي غنتها أم كلثوم، رحل عام 1976 عن 63 عامًا، واليوم 12 ديسمبر تحل ذكرى ميلاده.



عمل صالح جودت في جميع الصحف والمجلات المصرية تقريبًا، بدأها محررًا في جريدة الأهرام، ومديرًا لتحرير مجلة الإثنين ثم رئاسة تحرير مجلة الإذاعة المصرية ومديرًا لصوت العرب ورئيس تحرير مجلة الهلال وكتاب الهلال.

بدأ حياته محاسبا في بنك مصر

ولد الشاعر صالح جودت في مثل هذا اليوم 12 ديسمبر عام 1912 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وسط أسرة متوسطة الحال، عشق القراءة من خلال مكتبة والده الكبيرة، فقرأ دواوين المتنبي، والبحتري، وأبو نواس، لكن حبه الكبير كان لشعر أحمد شوقي، الذي ترك تأثيرًا خاصًّا في شعره.

الشاعر صالح جودت

أثناء تعليمه الثانوي التقى صالح جودت عددًا كبيرًا من الأدباء والشعراء والفنانين منهم الشعراء علي محمود طه، إبراهيم ناجي، والموسيقار رياض السنباطي الذي لحن له معظم قصائده، حصل على بكالوريوس التجارة، ودبلوم في العلوم السياسية ودبلوم الدراسات المتخصصة من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وانضم إلى جماعة أبوللو الشعرية وهو طالب، وبدأ حياته العملية محاسبًا في بنك مصر، ثم انتقل إلى الصحافة.

ستة دواوين أشهرها ألحان مصرية

أصدر الشاعر صالح جودت ستة دواوين خلال مشواره الأدبي منها: ليالي الهرم، صالح جودت، أغنيات على النيل، حكاية قلب، ألحان مصرية، الله والنيل والحب، إلى جانب مجموعة من الدراسات الأدبية منها: بلابل من الشرق، شاعر الكرنك، شعراء المجون، ملوك وصعاليك، ناجي.. حياته وشعره وغيرها، وفي مجال القصة القصيرة قدم صالح جودت بعض المجموعات القصصية منها: وداعًا أيها النيل، في فندق الله، بنت أفندينا، خائفة من السماء، كلنا خطايا، أساطير وحواديت، أولاد الحلال، ومن أدب الرحلات: قلم طائر، ملوك وصعاليك.

صالح جودت مع أصدقائه الشعراء

كما أصدر صالح جودت عددًا قليلًا من الروايات منها: الشباك، عودى إلى البيت، وداعًا أيها الليل، بالإضافة إلى مجموعات قصصية منهم "في فندق الله، وداعًا أيها الليل، خائفة من السماء، بنت أفندينا، وغيرها، كما ترجم مجموعة من الروايات من الفرنسية إلى العربية منها: العجوز والبحر، روميو وجولييت، سيدتي الجميلة.

أم كلثوم غنت له الثلاثية المقدسة

غنى كلماته مشاهير الطرب، فغنت له أم كلثوم الثلاثية المقدسة، وغنى عبد الحليم حافظ “الويل الويل، فاتوني”، وغنى فريد الأطرش يا مالكة القلب في إيدك، حكاية العمر كله، وغنت سعاد محمد أنا وحدي روحي وروح، وغنت شادية أحبك وأضحي لحبك، أنا بنت حلوة، وغنت وردة روحي وروحك حبايب، اسأل دموع عينيه، يا نخلتين في العلالي، وليلى مراد يا مسافر وناسي هواك، محمد عبد الوهاب أنشودة الفن.

كتب أغنية نداء إلى عبد الناصر بالبقاء

من أغاني صالح جودت الخالدة عندما قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التنحي عن الحكم بعد النكسة انفعل الشاعر صالح جودت وكتب أغنية "ابق أنت حبيب الشعب" غنتها أم كلثوم من تلحين رياض السنباطي تقول: "قم واسمعها من أعماقي، ابق فأنت السد الواقي لمنى الشعب.. ابق فأنت الأمل الباقي لغد الشعب.. أنت الخير وأنت النور.. أنت الصبر على المقدور.. أنت الناصر والمنصور.. ابق فأنت حبيب الشعب.. دوم للشعب".

حصل صالح جودت على العديد من الأوسمة والتكريمات منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1959 سلمه له الرئيس جمال عبد الناصر، وسام النهضة الأردني عام 1951، وسام العرش المغربي عام 1958، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1958، جائزة أحسن قصيدة غنائية في السد العالي عام 1965.

