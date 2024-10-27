صابرين بطلة في رمضان 2025 بمسلسل خانة فاضية

تشارك الفنانة صابرين في موسم رمضان الدرامي عام ٢٠٢٥ ببطولة مسلسل جديد يحمل اسم خانة فاضية.

ولقد كشف المخرج شادي أبو شادي عبر صفحته على موقع فيس بوك عن أنه مخرج هذا العمل الذي تشارك به صابرين في رمضان، حيث نشر صورا تجمعه بها وعلق قائلا "بسم الله توكلنا علي الله. مسلسل " خانة فاضية " بطولة النجمة صابرين وإخراجي رمضان ٢٠٢٥ وبوعدكم بمسلسل يهم كل بيت في مصر”.

أحدث أعمال الفنانة صابرين

وشاركت الفنانة صابرين مؤخرا في فيلم “بنات الباشا” الذي سيعرض خلال الفترة المقبلة بعدما تم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده مؤخرا.

وتقود زينة بطولة فيلم “بنات الباشا” رفقة النجمات: صابرين ومريم الخشت وناهد السباعي وإخراج محمد العدل، والفيلم عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية.

وتدور أحداث الفيلم حول 4 سيدات يعملن في “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة، وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية.