في اليوم الأخير للاقتراع، الهرم تنتصر للطيار أحمد الجابري في انتخابات النواب رافعين شعار لا للغرباء (فيديو)

شهدت دائرة الهرم منافسة قوية في سباق انتخابات مجلس النواب 2025، تصدر خلالها المرشح الطيار أحمد الجابري المرشحين وفق التقديرات الأولية؛ حيث التف حوله أعداد كبيرة من أهالي الدائرة وأعربوا عن دعمهم الكامل له، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بمحاولات بعض "الوجوه الغريبة" عن المنطقة لتمثيلهم في البرلمان.

وأكدوا على أن "الهرم لأهله" وأنهم متمسكون بمرشح يعرف قضاياهم واحتياجاتهم عن قرب.

ويُعرف الطيار أحمد الجابري بنشاطه الخدمي والاجتماعي في منطقة الهرم، حيث حظي بثقة شريحة واسعة من المواطنين لما قدمه من مبادرات تنموية وخدمات للأهالي خلال السنوات الماضية، ما عزز فرصه في الفوز بمقعد الدائرة.

ويستمر تدافع أبناء عائلات الهرم علي التصويت دعما للجابري وسط ترقب واسع من أبناء الهرم لحسم النتيجة النهائية لابن من ابناء الهرم خلال الساعات المقبلة.

