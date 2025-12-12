حكم إماراتي سابق: قيادتي لمباراة الأهلي والإسماعيلي عام 2007 الأمتع في مسيرتي

18 حجم الخط

تحدث الخبير التحكيمي الإماراتي السابق، فريد علي، عن ذكرى قيادته لمباراة بين الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري موسم 2006-2007، والتي انتهت بفوز الدراويش بثلاثية نظيفة على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وقال فريد علي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، إنه سبق وحكم في العديد من الدول العربية، وكان يخوض كل مباراة له وكأنها الأخيرة في مسيرته التحكيمية.

ذكريات الحكم فريد علي مع مباراة الأهلي والإسماعيلي

وأكد: “قمت من قبل بتحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري، وكان جمال الغندور رئيس اتحاد لجنة الحكام بالاتحاد المصري وقتها وقام باختياري بالاسم وهذا كان شرف كبير لي، ووقتها كان الأحمر حاصل على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية في اليابان عام 2006 وكنت متشوق لرؤية هذا الفريق في الملعب بكامل نجومه”.

وأضاف: “بعد نزولي لعمليات الإحماء في ستاد القاهرة وكانت الجماهير تملأ الاستاد بشكل مرعب، وكان ٩٠٪؜ من الجماهير باللون الأحمر، ومشهد الجماهير بالنسبة لي كان ممتعًا، ووضعت كل خبراتي في تلك المواجهة وكانت الأمتع في مسيرتي التحكيمية”.

واختتم: “مساعديني قالوا لي نحن لا نسمع الصافرة من شدة صخب الجماهير، وهي من أكثر المباريات الممتعة في تاريخي المهني، ونجح الإسماعيلي في الفوز وقتها بثلاثية نظيفة”.

