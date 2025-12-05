البيت الأبيض: أوروبا مهددة بـ زوال حضاري خلال فترة قريبة

18 حجم الخط

كشفت وثيقة جديدة للأمن القومي الأمريكي نشرتها وسائل إعلام غربية عن رؤية البيت الأبيض لمستقبل الدول الأوروبية، التي تنبأت الوثيقة بزوال حضارتها خلال فترة قريبة.

البيت الأبيض: أوروبا مهددة بـ "زوال حضاري"

وترى الوثيقة أن رؤية البيت الأبيض بالنسبة للقارة الأوروبية تعتمد على ما واجهته أوروبا خلال العقود الماضية من تراجع اقتصادي وتراجع الرقابة السياسية وتعاظم مشكلة الهجرة.

فشل أوروبا ثقافيا وسياسيا كان له الأثر السلبي الأكبر عليها

وبحسب الوثيقة التي كشف عنها البيت الأبيض أمس الخميس بعدما وقعها ترامب، فإن فشل أوروبا ثقافيا وسياسيا كان له الأثر السلبي الأكبر عليها بصورة تفوق تأثيرات ضعفها الاقتصادي.

وأوضحت الوثيقة أن هوية القارة لن تكون واضحة خلال العقدين الماضيين إذا استمرت على ما هي عليه الآن من أوضاع يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليتها.

