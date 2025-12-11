منذ حصر عام 1992، حرب غزة الأكثر دموية فى عدد قتل الصحفيين

18 حجم الخط

قالت لجنة حماية الصحفيين، مساء اليوم الخميس، إن حرب غزة كانت الأكثر دموية للصحفيين منذ أن بدأنا تتبع بيانات قتلهم عام 1992.

وبحسب وكالات إخبارية، أضافت لجنة حماية الصحفيين: قتل إسرائيل للصحفيين نمط تصاعد بشكل كبير منذ 7 أكتوبر 2023.

اغتيال الصحفي أنس الشريف جريمة من جرائم الاحتلال

وفي وقت سابق، أكد الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين أن اغتيال الصحفي أنس الشريف جريمة من جرائم الاحتلال التى يرتكبها يوميا فى حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، آنذاك، إن نقابة الصحفيين قدمت حتى 238 صحفيا وأكثر من 500 جريح منذ بداية الحرب على غزة، بالإضافة إلى أن الاحتلال دمر كافة منازل هؤلاء الصحفيين بالكامل.

وأضاف أن عدد أعضاء نقابة الصحفيين فى قطاع غزة والمسجلين فى النقابة 1050 صحفيا، استشهد منهم 238 صحفيا حتى الآن، موضحا أن الصحفي الفلسطيني مازال يسعى بكل السبل لنقل الحقائق والجرائم التى يرتكبها الاحتلال يوميا.

منع 3300 صحفي أجنبي من دخول قطاع غزة

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي منع 3300 صحفي أجنبي من دخول قطاع غزة بينهم 821 صحفيا أمريكيا، لمنهم من نقل الصورة الحقيقية والجرائم التى ينتهكها الاحتلال فى قطاع غزة.

استشهاد الصحفي أنس الشريف

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، خيمة للصحفيين مقابل بوابة الشفاء الطبي مما أدى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله محمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن القصف أسفر عن إصابة آخرين من جراء استهداف الاحتلال لخيمة الصحفيين في مدينة غزة.

اغتيال الصحفي حسن أصليح

وفي شهر مايو الماضي اغتالت إسرائيل الصحفي حسن أصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

