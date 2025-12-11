غرفة عمليات حزب المؤتمر ترصد مخالفات بانتخابات النواب 2025 بالدوائر الملغاة

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، تابعت غرفة العمليات المركزية منذ صباح اليوم سير العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع بالدوائر التي يتواجد بها مرشحو الحزب، وذلك من خلال مندوبي المرشحين المنتشرين داخل اللجان الفرعية.

انتخابات مجلس النواب

وخلال المتابعة الميدانية تم رصد عدد من الوقائع المؤثرة على انتظام التصويت، حيث تم إغلاق بعض اللجان بقرية دير البرشا بمركز ملوي نتيجة مشادات داخل اللجنة بين أحد المرشحين ومستشار اللجنة، الأمر الذي ترتب عليه توقف التصويت.

كما تم تسجيل تعطيل داخل لجنة بقرية الزهور من قبل أحد المرشحين وعدم سماحه بدخول مندوبي مرشح الحزب داخل اللجنة، وهو ما تمت متابعته والتعامل معه وفق الإجراءات القانونية.

وخلال فترة ما قبل الاستراحة، رصدت الغرفة واقعة توزيع أموال أمام الحيز الأمني للجنة مدرسة الساحل البحري بدائرة البلينا، وقد تم إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه المخالفة.

كما تشير الغرفة إلى ضرورة التزام مستشاري اللجان بدائرة مغاغة بضوابط العمل داخل اللجان وعدم قيامهم بالتصويت نيابه عن الناخب إلا فى الحالات المذكورة قانونًا بالعجز أو العمى ووفق توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن سير العملية الانتخابية بنزاهة وانضباط داخل نطاق الدائرة.

انتخابات الدوائر الملغاة

وتواصل الغرفة متابعتها المستمرة حتى الانتهاء من عمليات التصويت والحصر العددي داخل اللجان العامة، شاكرة الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات الأمنية في التعامل مع البلاغات التي ترد من كافة الدوائر.

وتدعو الغرفة جموع الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري في التصويت وعدم الالتفات إلى الشائعات حول حسم النتائج قبل اكتمال العملية الانتخابية، مؤكدة أن الناخبين هم أصحاب الكلمة في اختيار من يتحدث باسمهم وعنهم خلال السنوات البرلمانية المقبلة، وأن مشاركتهم الواعية تظل الركيزة الأساسية لضمان الشفافية والنزاهة في هذا الاستحقاق الدستوري.

