ترامب يفرض عقوبات جديدة تستهدف أبناء إخوة مادورو و6 ناقلات نفط فنزويلية

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت اليوم خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط القصوى على فنزويلا، حيث أعلنت عن فرض عقوبات على أبناء إخوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في محاولة لتشديد الخناق على الدائرة العائلية والأشخاص المقربين منه.

العقوبات تشمل 6 سفن ناقلة للنفط.. واستهداف مباشر لخطوط الإمداد الفنزويلية

وبحسب التقرير، فإن الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية لا تقتصر على أفراد في عائلة الرئيس الفنزويلي مادورو فحسب، بل تشمل أيضًا ست سفن ناقلة للنفط مرتبطة بقطاع الطاقة الفنزويلي.

وترى الإدارة الأمريكية أن استهداف هذه السفن يمثل ضربة مباشرة لخطوط الإمداد التي يعتمد عليها النظام في بيع النفط وتمويل مؤسساته.

واشنطن تواصل سياسة التضييق لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على كاراكاس

وتأتي الخطوة في إطار النهج الذي تتبعه واشنطن منذ سنوات بهدف إضعاف الحكومة الفنزويلية، عبر ضرب مصادر دخلها الرئيسية وملاحقة الدائرة المحيطة بالرئيس مادورو.

وتؤكد الإدارة أن العقوبات تهدف إلى دفع النظام الفنزويلي إلى "التراجع عن ممارساته القمعية"، وفقًا للغة التي يستخدمها مسؤولو الخارجية والبيت الأبيض.

تداعيات محتملة على سوق النفط الفنزويلي وعلى مسارات شحن الخام دوليًا

ويرجّح محللون أن يؤدي استهداف ست ناقلات نفط دفعة واحدة إلى إرباك الحركة البحرية الفنزويلية وتعطيل صادرات الخام التي تُعد شريان الحياة الرئيسي للاقتصاد المحلي.

كما قد يدفع الشركات الوسيطة وشركات الشحن الدولية إلى إعادة تقييم تعاملاتها مع النفط الفنزويلي خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

مستقبل العلاقات الأمريكية–الفنزويلية: توتر مستمر دون مؤشرات على انفراجة قريبة

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس استمرار التوتر بين واشنطن وكاراكاس، في ظل غياب أي مؤشرات على تخفيف العقوبات أو فتح قنوات سياسية جديدة بين الطرفين.

وتشير التقديرات إلى أن الإدارة الأمريكية مصممة على توسيع نطاق العقوبات ما دام النظام الفنزويلي غير متعاون مع المطالب الأمريكية.

