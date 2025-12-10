الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الفنزويلي في تصريحات نارية: مستعدون لهزيمة الإمبراطورية الأمريكية

مادورو: يجب أن نبقى
مادورو: يجب أن نبقى يقظين ومنتجين ومستعدين لهزيمة أمريكا
18 حجم الخط

فنزويلا، أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تصريحات حادة خلال خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، دعا فيه الشعب والقوات المسلحة الفنزويلية إلى رفع مستويات اليقظة والإنتاج، مؤكدًا أن بلاده “مستعدة لهزيمة الإمبراطورية الأمريكية إذا اقتضى الأمر”.

 

رسالة تعبئة داخلية من الرئيس الفنزويلي وسط توترات متصاعدة

جاءت تصريحات مادورو في لحظة سياسية حساسة تشهد فيها فنزويلا ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة، تزامنًا مع تقارير عن تحركات بحرية أمريكية في البحر الكاريبي وعمليات مرتبطة بمكافحة تهريب النفط.
وأكد الرئيس أن فنزويلا تواجه “مرحلة تتطلب تلاحمًا شعبيًا وعسكريًا غير مسبوق”.

 

مادورو: الإنتاج الوطني هو خط الدفاع الأول في ظل التهديدات الأمريكية

شدد الرئيس الفنزويلي مادورو على ضرورة تعزيز الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية معتبرًا أن “الاقتصاد المنتج هو السلاح الأقوى بيد الشعب الفنزويلي في ظل التهديدات الأمريكية”.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خطط لزيادة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات وسط العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

 

مادورو يشدد إجراءات أمنه الشخصي بشكل غير مسبوقة

ويواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حاليًّا أخطر تحدٍّ عبر سنوات حكمه المثقلة بالأزمات، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى عمل عسكري ضد فنزويلا.

وبحسب عدة مصادر مقربة من الحكومة الفنزويلية، فقد شدد مادورو إجراءات أمنه الشخصي بشكل غير مسبوق، والتي شملت تغيير أماكن نومه بانتظام، في ظل تصاعد احتمال تدخل عسكري أمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفنزويلي مادورو فنزويلا القوات المسلحة الفنزويلية الولايات المتحدة ترامب

مواد متعلقة

ترامب: صادرنا ناقلة نفط ضخمة على سواحل فنزويلا

سي إن إن: أمريكا تضع خطة لليوم التالي بعد الإطاحة بمادورو من رئاسة فنزويلا

خوفا من غدر ترامب، مادورو يغير مكان نومه بانتظام ويوسع دور الحرس الشخصي الكوبي

الرئيس الفنزويلي: أجريت محادثة ودية ومحترمة مع ترامب وأهلا بالدبلوماسية

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نابولي يتأخر أمام بنفيكا بهدف في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على ريال مدريد 1/2 في الشوط الأول

مرحلة المواجهة، أحمد سعد يشعل مسرح برنامج "ذا فويس" (فيديو)

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين أتلتيك بلباو وسان جيرمان بالشوط الأول

مصطفى بركات يكتب: أين هي الصحافة التي يريد الدكتور مدبولي ردعها بالغرامات؟!

جمعية الرفق بالحيوان تطالب بـ شلاتر لحماية 40 مليون كلب ضال بالشوارع (فيديو)

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بهموم ومشاكل وأخبار سيئة

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads