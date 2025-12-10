الرئيس الفنزويلي في تصريحات نارية: مستعدون لهزيمة الإمبراطورية الأمريكية

18 حجم الخط

فنزويلا، أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تصريحات حادة خلال خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، دعا فيه الشعب والقوات المسلحة الفنزويلية إلى رفع مستويات اليقظة والإنتاج، مؤكدًا أن بلاده “مستعدة لهزيمة الإمبراطورية الأمريكية إذا اقتضى الأمر”.

رسالة تعبئة داخلية من الرئيس الفنزويلي وسط توترات متصاعدة

جاءت تصريحات مادورو في لحظة سياسية حساسة تشهد فيها فنزويلا ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة، تزامنًا مع تقارير عن تحركات بحرية أمريكية في البحر الكاريبي وعمليات مرتبطة بمكافحة تهريب النفط.

وأكد الرئيس أن فنزويلا تواجه “مرحلة تتطلب تلاحمًا شعبيًا وعسكريًا غير مسبوق”.

مادورو: الإنتاج الوطني هو خط الدفاع الأول في ظل التهديدات الأمريكية

شدد الرئيس الفنزويلي مادورو على ضرورة تعزيز الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية معتبرًا أن “الاقتصاد المنتج هو السلاح الأقوى بيد الشعب الفنزويلي في ظل التهديدات الأمريكية”.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خطط لزيادة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات وسط العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

مادورو يشدد إجراءات أمنه الشخصي بشكل غير مسبوقة

ويواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حاليًّا أخطر تحدٍّ عبر سنوات حكمه المثقلة بالأزمات، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى عمل عسكري ضد فنزويلا.

وبحسب عدة مصادر مقربة من الحكومة الفنزويلية، فقد شدد مادورو إجراءات أمنه الشخصي بشكل غير مسبوق، والتي شملت تغيير أماكن نومه بانتظام، في ظل تصاعد احتمال تدخل عسكري أمريكي.

