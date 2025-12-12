من يملك الوعي يملك المستقبل

18 حجم الخط

لم تعد القوة تُقاس بالمادة فقط بل بات الوعي هو السلاح الأهم والأخطر في معركة الحاضر ورهان المستقبل. فمن يملك وعي الإنسان، يملك قراره، ومن يملك قراره، يصنع مصيره.

الوعي لا يعني كثرة المعلومات، بل القدرة على الفهم والتمييز والتحليل. وهو أن يعرف الفرد ما يدور حوله، ويدرك أسباب ما يحدث لا مظاهره فقط، ويستطيع الفصل بين الحقيقة والتضليل، وبين النقد البناء ومحاولات الهدم. لهذا السبب أصبحت معارك العصر الحديث تُخاض في العقول قبل أن تُخاض على الأرض.

لقد أدركت الدول الكبرى أن السيطرة على الوعي أخطر من السيطرة على الموارد، فاتجهت إلى استخدام أدوات ناعمة لكنها فعالة منها الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، المنصات الرقمية، وحتى الشائعات الممنهجة. في هذا السياق، لم يعد استهداف الدول يتم بالصدام المباشر، وإنما بإرباك الوعي الجمعي، وزعزعة الثقة، وبث الإحباط والتشكيك في كل إنجاز.

وإذا كان الوعي هو خط الدفاع الأول عن الأوطان، فإن المواطن الواعي هو حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة. مواطن يشارك، يسأل، ينتقد بموضوعية، ويفرق بين الخطأ العابر ومحاولات التشويه المتعمدة. فالدولة القوية لا تخشى وعي أبنائها، بل تخشاه الجهات التي تسعى لإضعافها من الداخل.

هنا يبرز دور التعليم والإعلام والثقافة بوصفهم أعمدة أساسية لصناعة الوعي. تعليمٌ لا يلقّن فقط، بل يعلّم التفكير. إعلامٌ لا يثير الغرائز، بل يقدّم المعلومة ويضعها في سياقها الصحيح. وثقافةٌ تحمي الهوية دون أن تنغلق على الآخر. هذه المنظومة المتكاملة هي التي تضمن وعيًا حيًا قادرًا على التطور.

ولا يقل دور الفرد أهمية عن دور المؤسسات. فالمسؤولية لم تعد حكرًا على الدولة وحدها، بل أصبح كل فرد شريكًا في معركة الوعي: بما يقرأ، وما يشاركه، وما يصدقه. فإعادة نشر معلومة خاطئة قد تكون أخطر من الصمت، والتفاعل غير الواعي قد يخدم أجندات لا يدرك صاحبها أبعادها.

في النهاية، يبقى الوعي هو الفارق الحقيقي بين أمة تقود وأمة تُقاد، وبين شعب يصنع مستقبله وآخر يُترك فريسة للشك والتشويش. فالمستقبل لا يُمنح لمن ينتظره، بل يُصنع على أيدي من يملكون الوعي.. ويُحسنون استخدامه.

