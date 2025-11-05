مصر حيث يبدأ التاريخ

حين تنطق كلمة مصر، يتوقف الزمن احترامًا، وتُطوى صفحات العصور لتُفتح أقدمها؛ فهنا، على ضفاف النيل الخالد، بدأت الحكاية الأولى للإنسانية، وهنا خُطّ أول حرف، وبُني أول معبد، ونُصبت أول مسلّةٍ تروي حكاية حضارةٍ لم تعرف الموت.

في مصر لا تحتاج أن تبحث عن التاريخ، فهو يلقاك في كل مكان، في حجارة المعابد، وفي أنفاس الريح القادمة من الصحراء، وفي نظرة طفلٍ يحمل ملامح الأجداد.. مصر ليست مجرد وطنٍ على الخريطة، بل هي ذاكرة العالم، ومهد أول دولةٍ عرفت النظام والقانون والفن والعلم.



منذ فجر الحضارة قبل أكثر من سبعة آلاف عام، وقف المصري القديم أمام نهره العظيم، يتأمل دوراته، فيتعلم منه النظام والدقة والاستمرارية. ومن ضفاف النيل انطلقت أول شرارة حضارةٍ متكاملة، جمعت بين العلم والروحانية، بين الفن والعمارة، بين الإنسان والسماء.



ومن هنا وُلدت الأهرامات شامخة، تحمل أسرار الهندسة، وتروي حكاية إيمانٍ عميق بالحياة والموت والخلود.. واليوم، بعد قرونٍ من العطاء والتحديات، تعود مصر لتفتح صفحة جديدة من كتاب التاريخ، بحدثٍ عالمى الا وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.



يقف المتحف على مقربة من أهرامات الجيزة، ليكون امتدادًا طبيعيًا لتاريخٍ لم ينقطع، بل يتجدد في كل عصرٍ بروحٍ جديدة.. يضم المتحف أكثر من مائة ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون، تُعرض لأول مرة في مشهدٍ يأسر الأبصار، يختصر آلاف السنين من الإبداع الإنساني.

لكن المتحف ليس مجرد قاعات عرض؛ إنه جسر بين الماضي والمستقبل. في معامل الترميم الحديثة تُبعث الحياة من جديد في آثارٍ ظلت صامتة قرونًا، وفي قاعات التعليم يتعلم الأطفال والشباب كيف يكون التاريخ مصدر إلهامٍ لبناء الغد.



رغم مرور العصور وتبدّل الأزمان، تبقى مصر حاضرة في وجدان العالم، كأنها البوصلة التي تهدي البشرية إلى أصلها.. منها تعلم العالم الطب والفلك والكتابة والفن، ومنها استلهم المعمار والروح. وفي كل حقبة من التاريخ، كانت مصر مركز إشعاعٍ للثقافة والتنوير، ووجهةً للعلماء والمبدعين.



اليوم، وهي تفتتح صرحها الثقافي الجديد، تؤكد مصر أنها ليست مجرد صفحة في كتب التاريخ، بل قصة لا تزال تُكتب. فالحضارة هنا لا تُعرض فقط، بل تُحيا، وتتنفس، وتُلهم كل من يمر بأرضها.

في مصر يبدأ التاريخ.. لكنه لا ينتهي أبدًا.

كل حجر فيها يحكي، وكل نسمةٍ تحمل سرًا من أسرار الخلود. من طيبة إلى منف، ومن الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، تبقى مصر أمّ الحضارات، وشمسًا لا تغيب عن ذاكرة الإنسانية.فتاريخ مصر يضرب بجذوره في عمق الانسانية بل حضارة في عمق الزمن تجعلنا بكل فخر نردد.. مصر من حيث يبدأ التاريخ.

