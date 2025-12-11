طوابير الناخبين أمام لجنة هشام شتا في الساعات الأخيرة قبل إغلاق التصويت (صور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجنة مدرسة هشام شتا السابعة (قسم العمرانية) – توافدًا ملحوظًا للناخبين قبل ساعتين فقط من إغلاق باب التصويت، وذلك في اليوم الثاني والأخير من العملية الانتخابية المعاد إجراؤها في عدد من الدوائر التي ألغيت نتائجها السابقة بقرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ازدحام واضح أمام البوابة الرئيسية وحضور مستمر رغم التوقيت المتأخر

ورصدت مشاهد ميدانية وجود طوابير انتخابية واضحة أمام بوابة المدرسة، حيث اصطف المواطنون في انتظار الإدلاء بأصواتهم وسط أجواء انتخابية هادئة نسبيًا، مع استمرار عمل اللجان دون انقطاع حتى الساعات الأخيرة من اليوم. ويؤكد هذا الإقبال المتزايد حرص الناخبين على المشاركة في اختيار ممثليهم بعد إعادة الانتخابات في الدائرة.

انتخابات معادة بعد إلغاء النتائج السابقة وتأثير ذلك على حركة الناخبين

وتُعد هذه الجولة جزءًا من الدوائر التي أعيدت فيها الانتخابات بالكامل بعدما تم إلغاء نتائجها السابقة، وهو ما ساهم في زيادة تحفّز الناخبين للتوجه إلى الصناديق في اليومين المخصصين للإعادة، وبخاصة في الساعات الأخيرة التي تزداد فيها معدلات المشاركة عادة، سواء لتعويض من لم يتمكنوا من التصويت في اليوم الأول أو بسبب تزايد الحملات التي تشجع على الحضور.

استمرار العمل داخل اللجان حتى الإغلاق وسط متابعة تنظيمية مكثفة

وتواصل اللجان أعمالها داخل مدرسة هشام شتا وسط متابعة من القضاة المشرفين والقائمين على العملية الانتخابية، مع توفير تنظيم لحركة دخول وخروج المواطنين منعًا للتكدس، في حين يستمر تدفق الناخبين حتى اقتراب موعد إغلاق الصناديق وسط توقعات بارتفاع النسبة النهائية للمشاركة في الدائرة ضمن الانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.