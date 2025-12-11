انتخابات النواب 2025، إقبال على لجنة "هشام شتا" بالعمرانية ومشاركة فعالة لذوي الهمم (صور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجنة مدرسة هشام شتا بمدينة العمرانية – ضمن نطاق الدائرة السابعة (قسم العمرانية) – طوابير انتخابية واضحة مساء اليوم الخميس، في ظل استمرار عملية التصويت لليوم الثاني والأخير ضمن الدوائر التي أُلغيت نتائجها وأعيدت فيها الانتخابات لمجلس النواب.

حضور بارز لذوي الهمم بلجنة مدرسة هشام شتا بالعمرانية

وسجلت اللجنة مشاركة لافتة من المواطنين من ذوي الهمم الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في مشهد يعكس الإصرار على المشاركة السياسية وتعزيز التمثيل البرلماني عبر صناديق الاقتراع.

ساهمت الإجراءات التنظيمية داخل اللجنة في تسهيل عملية التصويت وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة.

أجواء هادئة وإقبال مستمر حتى الساعات الأخيرة في انتخابات مجلس النواب

وتواصل اللجنة استقبال الناخبين وسط أجواء هادئة وتنظيم جيد، بينما تستمر عملية التصويت حتى إغلاق الصناديق في ختام اليوم الثاني والأخير من الانتخابات المعادة.

وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الثاني والأخير من عملية الاقتراع، والتى من المقرر أن تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع

ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي (حتى إن لم تكن سارية) أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، مع الاحتفاظ بإثبات الشخصية حتى الانتهاء من التصويت

يتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام اسم الناخب بالتطبيق الإلكتروني المعد لذلك (اختياري)، ويسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بكشف الناخبين نموذج (6 ن)، ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه

بعد ذلك يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع (فردي) من رئيس اللجنة ويدلي بصوته داخل كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة بنفسه في الصندوق المخصص للنظام الفردي، بعد التأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة اقتراع.

