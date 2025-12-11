وكيلا النواب وأمين عام المجلس ينعون الراحل أحمد جعفر

18 حجم الخط

نعى المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله النائب أحمد جعفر، عضو المجلس عن دائرة حدائق القبة، الذى وافته المنية اليوم.

نعي النائب الراحل أحمد جعفر

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس المغفور له النائب الراحل أحمد جعفر، عضو المجلس عن دائرة حدائق القبة.



وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة مرشح مجلس النواب أحمد جعفر

وغيب الموت اليوم النائب أحمد جعفر، المرشح عن دائرة حدائق في انتخابات مجلس النواب 2025، والذي يخوض جولة الإعادة في الدائرة على المقاعد الفردية عن حزب مستقبل وطن.

وبوفاة الراحل أحمد جعفر، والبالغ من العمر 48 عاما، فإنه سيتم تصعيد المركز الثالث في انتخابات مجلس النواب بدائرة حدائق القبة، ليخوض جولة الإعادة أمام مرشح حزب المؤتمر سعيد الوسيمي، وهو مرشح حزب الوفد سيد عيد.

ترتيب مرشحي دائرة حدائق القبة في انتخابات مجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للحصر العددي فإن الراحل أحمد جعفر كان يخوض جولة الإعادة بعد حصوله على المركز الأول من عدد الأصوات بواقع 9579 صوتًا، يليه في عدد الأصوات سعيد الوسيمي بواقع 6174 صوتًا، ثم سيد عيد بـ1165 صوتًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعيد إعلان المرشحين في جولة الإعادة

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعديل أسماء المرشحين لخوض جولة الإعادة في دائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.