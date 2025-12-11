رئيس النواب ينعي الراحل أحمد جعفر

18 حجم الخط

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس المغفور له النائب الراحل أحمد جعفر، عضو المجلس عن دائرة حدائق القبة.

وفاة النائب أحمد جعفر

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة مرشح مجلس النواب أحمد جعفر

وغيب الموت اليوم النائب أحمد جعفر، المرشح عن دائرة حدائق في انتخابات مجلس النواب 2025، والذي يخوض جولة الإعادة في الدائرة على المقاعد الفردية عن حزب مستقبل وطن.

وبوفاة الراحل أحمد جعفر، والبالغ من العمر 48 عاما، فإنه سيتم تصعيد المركز الثالث في انتخابات مجلس النواب بدائرة حدائق القبة، ليخوض جولة الإعادة أمام مرشح حزب المؤتمر سعيد الوسيمي، وهو مرشح حزب الوفد سيد عيد.

ترتيب مرشحي دائرة حدائق القبة في انتخابات مجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للحصر العددي فإن الراحل أحمد جعفر كان يخوض جولة الإعادة بعد حصوله على المركز الأول من عدد الأصوات بواقع 9579 صوتًا، يليه في عدد الأصوات سعيد الوسيمي بواقع 6174 صوتًا، ثم سيد عيد بـ1165 صوتًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعيد إعلان المرشحين في جولة الإعادة

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعديل أسماء المرشحين لخوض جولة الإعادة في دائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

الراحل أحمد جعفر عضوا بمجلس النواب الحالي

ومن الجدير بالذكر أن الراحل أحمد جعفر، أمين المتابعة بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، عضوا بمجلس النواب الحالي، ولا يتطلب تصعيد بديل له في الفصل التشريعي الحالي، لاسيما وأن المدة المتبقية أقل من 6 أشهر.

موقف تصعيد بديل أحمد جعفر في دائرة حدائق القبة

وتنص المادة 108 من الدستور على: في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس النواب إذا كانت مدة العضوية المتبقية للنائب المتوفى أقل من ستة أشهر، في هذه الحالة يبقى مقعد النائب شاغرًا، أما إذا كانت مدة العضوية المتبقية ستة أشهر أو أكثر، يجب صعود أحد مكانه خلال مدة ستين يومًا، من تاريخ تقرير المتوفى لمجلس النواب.

كما نعت قيادات حزب مستقبل وطن، المرشح الراحل أحمد جعفر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

