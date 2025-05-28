متى يتم طرح بنك القاهرة للبيع؟ رئيس الوزراء يرد

الطروحات الحكومية وبنك القاهرة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تطورات ملف الطروحات الحكومية وبيع بنك القاهرة.

وقال “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "إننا نعمل حاليا على برنامج الطروحات وقد جمعني اجتماع أمس مع وزير الاستثمار ونهدف إلى التوسع في عدد الشركات التي نطرحها خلال الـ 3 سنوات المقبلة، وفقا لخريطة زمنية".

ولفت إلى أن برنامج الطروحات الحكومية ليس من الصواب الإعلان عنه بصورة مبكرة؛ لأنه يؤثر على قيمة الأصول، وعندما يحدث تسريبات لقيمة البيع قد يؤثر على أسهمها في البورصة، نحن نأخذ إجراءات محترفة، وأن ما يتم حاليا في بنك القاهرة هو عملية تقييم للأصل، وبناءً على تقديرنا للقيمة نبدأ عمليات الطرح له.

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