في عيدها الـ 35، "الفضائية المصرية" تريند على تويتر

احتل وسم (الفضائية المصرية العميدة) صدارة تريند موقع التدوينات القصيرة إكس اليوم الخميس بمناسبة مرور 35 عامًا على إطلاقها.

وكان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وجه كلمة تهنئة لأسرة القناة الفضائية المصرية في هذه المناسبة.

وقال المسلماني في كلمته: اليوم نعيد التأكيد على أن ماسبيرو ينهض ويتجدد، ويعود كما كان دائمًا: صوت الدولة المصرية وعنوانها الإعلامي الأصيل.

نهضة الإعلام الوطني

وأضاف المسلماني: إن نهضة الإعلام الوطني مسؤولية يشترك فيها كل أبناء ماسبيرو، وكل إعلامي يقدم رسالة محترمة، وكل مشاهد يمنحنا ثقته وانتباهه، وفي هذا اليوم التاريخي نتقدم بالتحية لجيل الرواد الذين أطلقوا الفضائية المصرية، ولجيل اليوم الذي يعمل بصمت وإخلاص رغم التحديات، وللمشاهد المصري والعربي الذي يبقى دائمًا.. البوصلة، والهدف، والمعنى.

المرحلة المقبلة

وتابع: نعد بأن المرحلة المقبلة تحمل مزيدًا من التطوير والتحديث، ومزيدًا من احترام قيمة المحتوى، ومزيدًا من الحضور المصري القوي على كل المنصات.. إلى زملائنا في الهيئة الوطنية للإعلام: أنتم أساس النهضة وبكم يكتمل البناء… وكل خطوة للأمام تحمل توقيعكم، وإلى السادة المشاهدين في كل مكان: ثقتكم هي وقودنا… ودعمكم هو الذي يصنع الفارق… والمستقبل سنكتبه معًا.

