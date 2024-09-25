الوطنية للإعلام تنعى الإعلامي أيمن يوسف مذيع الفضائية المصرية
نعت الهيئة الوطنية للإعلام رحيل الإعلامي أيمن يوسف، مذيع شاشة القناة الفضائية المصرية، الذي وافته المنية قبل قليل.
نعي الإعلامي أيمن يوسف
وجاء في بيان النعي: ببالغ الحزن والأسى تنعى الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإعلامي الخلوق أيمن يوسف الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي حيث قدم المذيع الراحل العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة على شاشة التليفزيون المصري من برامج دينية وتراثية ووطنية.
وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل وأن يلهمهم الصبر والسلوان ولجميع أسرة العمل الإعلامي داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
برامج الإعلامي أيمن يوسف
واشتهر أيمن يوسف بتقديم البرامج التراثية والدينية ومن أبرزها؛ برنامج سر المكان آخر برامجه، وبرنامج معًا نرتقي، وبرنامج ملتقى الفكر الإسلامي.
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