الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بينها إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم، رئيس الوطنية للإعلام يستعرض خطة تطوير ماسبيرو

المسلماني أمام اجتماع
المسلماني أمام اجتماع ثقافة الشيوخ
18 حجم الخط

استعرض الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خطوات تطوير ماسبيرو التي شهدتها الفترة الماضية.

 

اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير ماسبيرو

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد عمران، وبحضور ياسر جلال، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، المخرج خالد جلال، الكاتبة أمينة النقاش، والدكتور ياسر عبد العزيز.

 


 خطوات تطوير ماسبيرو 

وأشار المسلماني، إلى أن خطوات التطوير الـ 33 في 2025 في ماسبيرو، على النحو التالي:
• إلغاء إعلانات إذاعة القرآن الكريم
• انطلاق إذاعة النيل للأخبار
• انطلاق إذاعة دراما إف إم
• عودة مسرح التليفزيون
• انطلاق مركز ماسبيرو للدراسات
• عودة القناة الأولى والفضائية
• أكاديمية ماسبيرو
• إحياء تراث الليث بن سعد
• وسام ماسبيرو
• إطلاق قنوات ماسبيرو الرقمية
• متحف ماسبيرو
• مبادرة نخبة ماسبيرو
• وثائقيات ماسبيرو
• فرقة ماسبيرو المسرحية
• استديو نجيب محفوظ
• عودة كتاب ماسبيرو
• استديو ماسبيرو النهرى
• رقمنة أرشيف ماسبيرو
• تلفزة الإذاعات الموجهة
• صالون ماسبيرو الثقافي
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماسبيرو الوطنية للإعلام رئيس الوطنية للاعلام تطوير ماسبيرو متحف ماسبيرو

مواد متعلقة

نقيبا الممثلين والسينمائيين في ماسبيرو لبحث التعاون المشترك

تطوير ماسبيرو على طريقة المسلماني

قرارات جديدة في ماسبيرو، محمد إبراهيم رئيسا للتليفزيون وعبد العزيز عبد الفتاح للقنوات الإقليمية

المسلماني: المالية أرسلت ملف معاشات ماسبيرو إلى رئاسة الوزراء

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads