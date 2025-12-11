الخميس 11 ديسمبر 2025
إيقاعات الأرتيست ومواهب الأوبرا على المسرح الصغير

الفنان سعيد الأرتيست
الفنان سعيد الأرتيست
تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور محمد عبد الستار لطلاب فصل الإيقاع الشرقى بقيادة وتدريب الفنان سعيد الأرتيست وذلك فى الثامنة مساء الأحد 14 ديسمبر على المسرح الصغير ويأتى ضمن خطط وزارة الثقافة لرعاية الواعدين.

 

برنامج حفل الإيقاع الشرقى بالأوبرا

يتضمن برنامج حفل فصل الايقاع الشرقى بمركز تنمية المواهب، مجموعة من الإيقاعات  المبتكرة منها منها تراكات تفاصيل، إحنا الشباب، جديد فى جديد، مكسرات، خربشة، مجانينى، الأندلسى، دقات مواهب  ومن الأعمال الغنائية الشهيرة أنا بعشقك - كان يا مكان، حرمت أحبك، بتونس بيك، بالإضافة إلى فقرة عزف للأطفال كندة، آدم، محمد، ستيفين، كما يشارك المطربات أسماء العنانى، إيمان منصور ونورا الملقبة بـ سفيرة النور مع الفنانين والعازفين أحمد الحسينى ( مزمار )، محمود شاكر ( ربابة )، بهاء هندى ( ايقاع )، حودة الأرتيست ( أوكورديون)، أيمن عبد الله ( كى بورد )، رامى شمروخ ( ناى)، على الخبيرى ( قانون ).

 

مركز تنمية المواهب بالأوبرا 

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني للأجيال الجديدة وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

