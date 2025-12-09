الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أول أكاديمية للتكنولوجيا الحيوية في أفريقيا

18 حجم الخط

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية، عن شراكة استراتيجية لتعزيز التعليم والبحث والابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية في مصر والمنطقة وأفريقيا.

حيث ستسهم الجامعة، من خلال هذه الشراكة الجديدة، في إنشاء أول أكاديمية أفريقية للتكنولوجيا الحيوية عبر دعمها لتصميم المناهج الدراسية وعمليات الاعتماد والتكامل الأكاديمي.

وتُقدّم هذه الشراكة نموذجًا مبتكرًا لدمج التميز الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة مع شركة رائدة في صناعة الدواء، كما تسهم في تأهيل طلاب الجامعة للتفوق المهني في قطاع التكنولوجيا الحيوية سريع النمو.

توسيع المسارات الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

وصرّح الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية للجامعة الأمريكية بالقاهرة، قائلًا: "سيُوسّع هذا التعاون بشكل كبير المسارات الأكاديمية العملية المتاحة لطلابنا في قطاع يحتاج بشدة إلى الكوادر المحلية الماهرة".

وأضاف: "من خلال التعاون مع شركة الأدوية، تُؤكد الجامعة الأمريكية بالقاهرة التزامها بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا الحيوية".

ومن المقرر أن يسهم هذا التعاون في تيسير تبادل المعرفة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والشركة من خلال ورش عمل مشتركة ومشاريع بحثية ومؤتمرات ومحاضرات لخبراء من أعضاء هيئة التدريس سواء من الجامعة أو من خبراء.

وتفتح هذه الشراكة آفاقًا وظيفية جديدة لطلاب التكنولوجيا الحيوية، حيث ستدعم الجامعة الشركة من خلال تحقيق التواصل بينها وبين الخريجين المؤهلين للتوظيف.

كما سيتولى متخصصو شركة الأدوية تقديم الإرشاد والتوجيه لطلاب الدراسات العليا ودعم مشاريع أطروحاتهم ضمن برنامج التكنولوجيا الحيوية بالجامعة.

وتولى الدكتور أندرياس كاكاروجكاس، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الخلوي والجزيئي ومدير برنامج الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية بقسم نانسي هوبكنز للأحياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قيادة تطوير هذه المبادرة من خلال البحث عن شريك صناعي لديه القدرة على التعاون في مشاريع بحثية مشتركة وتوفير فرص للتعليم التجريبي.

ويقول الدكتور كاكاروجكاس: "ستتيح هذه الشراكة لطلاب التكنولوجيا الحيوية العديد من الفرص لاكتساب خبرة عملية من خلال تلقي التدريب في الشركة للاطلاع على آلية عمل الصناعة مقارنةً بالمجال الأكاديمي، مما يُساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة بعد التخرج".

وتقتصر المشاركة في هذه المبادرة الجديدة في الوقت الحالي على طلاب برنامج الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية بالجامعة، لكن يشير كاكاروجكاس إلى أن هناك مجالًا للنمو، موضحًا أن نطاق الشراكة يُمكن أن يمتد لما هو أشمل من هذا البرنامج، حيث يُمكن لأقسام التصنيع والبحث والتطوير في الشركة أن تُوفر أيضًا فرصًا لطلاب الجامعة في أقسام الهندسة وإدارة الأعمال.

وتأتي هذه الشراكة الجديدة في إطار التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتعزيز البحث والابتكار مع خلق فرص للطلاب لاكتساب الخبرة العملية في مجال التكنولوجيا الحيوية، وهي صناعة حيوية لمستقبل القطاع الصحي والتنمية الاقتصادية في مصر والعالم.

