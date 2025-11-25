الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

أعلن مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن إطلاق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج رائد يهدف إلى إعداد الصحفيين والمتخصصين في الإعلام للتعامل مع التأثير المتسارع للذكاء الاصطناعي على المشهد الإعلامي.

تبدأ الجامعة في تلقي طلبات الالتحاق لدراسة الدبلومة في نوفمبر الجاري، على أن ينطلق البرنامج رسميًا في أبريل 2026. ومن المتوقع أن تضم الدفعة الأولى 35 مشاركًا، حيث يزوّد البرنامج المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة في إنتاج الأخبار، وصياغة القصص الصحفية، والابتكار في الإعلام الرقمي.

وأكّد الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، على أهمية البرنامج قائلًا: "بوصفنا مركز تميز، نحرص دائمًا على تقديم مسارات مبتكرة للتطور المهني، ويأتي الذكاء الاصطناعي اليوم في طليعة هذه المسارات. إن عالم الإعلام يشهد تحولا غير مسبوق، ودورنا هو تمكين طلابنا من استثمار هذا التطور ليكونوا هم صناع التغيير وقيادته في المستقبل."

معلومات عن دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأمريكية

تستمر الدبلومة لمدة ستة أشهر، وتشمل خمسة مقررات يتم تدريسها على مدار خمسة أسابيع لكل مقرر، إلى جانب محاضرتين دراسيتين أسبوعيًا مدعومتين بمواد تعليمية واختبارات تقييم.

صُمم البرنامج لتمكين المشاركين من استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة، وتحسين إدارة البيانات، وتطوير تنظيم غرف الأخبار، والابتكار في التفاعل مع الجمهور وإنتاج المحتوى.

كما يتضمن البرنامج مقررًا متخصصًا في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان التزام الخريجين بالمعايير المهنية من شفافية ومساءلة وتعزيز ثقة الجمهور في الرسائل الإعلامية.

وقالت دينا سعد، المدير المشارك للتطوير المهني بمركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية وخريجة الجامعة دفعتي 1994 و1996: "أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا في جميع المجالات، وهذه الدراسة المتخصصة للصحفيين ستعزز تميز طلابنا وترسخ مكانة مركز كمال أدهم في الطليعة."

تم تطوير المنهج الدراسي بعد دراسة للسوق استمرت عامًا كاملًا، بالتعاون مع مركز التعلم والتدريس بالجامعة، وبالتشاور مع خبراء دوليين متخصصين لضمان توافق البرنامج مع أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي واحتياجات القطاع الإعلامي.

تستهدف الدبلومة الصحفيين والمتخصصين في الإعلام في مختلف أنحاء العالم العربي. ويشترط أن يجيد المتقدمون اللغتين العربية والإنجليزية لضمان التعامل بفاعلية مع مختلف منصات تعلم الآلات.

واختتم أمين بالإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات غنية إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح موضحًا أنه بإطلاق هذا البرنامج، سيتمكن الصحفيون والإعلاميون من فهم هذه الأدوات واستثمارها وصقل مهارات قادة المستقبل الإعلامي.

