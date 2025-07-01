رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة يزور منطقة ضرائب دمياط لحل مشكلات الاستثمار

زيارة ود وتفاهم بين جمعية المستثمرين وضرائب دمياط

استقبلت الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط برئاسة الدكتور أسامة محمد الأتربي، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية، وفدا رفيع المستوى من جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، في زيارة تُعد الأولى من نوعها، سادها الود وروح التعاون.

ترأس الوفد الدكتور أسامة التابعي حفيلة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم المحاسب عبد المنعم محمد قتيلو نائب رئيس الجمعية، وإبراهيم عبدة شلاطة أمين عام الجمعية، والمحاسب سامح سمير دعدور أمين الصندوق، إلى جانب المحاسب محمد يحيى قصير الديل، والمحاسب أحمد جمال الطوبشي، والمحاسب علاء الدين أبو سمرة، ومحمد إبراهيم عبد المؤمن، واللواء عز الدين فؤاد الأتربي، بالإضافة إلى المحاسب أحمد جاد مدير عام الجمعية.

زيارة تفاهم بين جمعية المستثمرين وضرائب دمياط

روح جديدة وفكر متطور



شهد اللقاء أجواء إيجابية عكست تقدير الجمعية للتغيير الفعلي والروح الجديدة التي يشهدها قطاع الضرائب في دمياط حاليًا، حيث أثنى الحضور على انتظام العمل وتطور مستوى الأداء داخل المنظومة الضريبية، وأشادوا بالرؤية الإدارية المتقدمة التي يقودها الدكتور أسامة الأتربي.

مناقشة قانون التسهيلات الضريبية

تطرق الحوار إلى عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها قانون التسهيلات الضريبية، حيث أكد الجانبان على أهمية التفاعل المستمر والتواجد الميداني لحل أية معوقات تواجه المستثمرين أو تعرقل سير العمل، في إطار من التعاون والتفاهم المشترك.

الزيارة عكست توافقا في وجهات النظر بين إدارة الضرائب والجمعية، وتأكيدا على أهمية استمرار التنسيق لخدمة المستثمرين وتوفير بيئة ضريبية عادلة وداعمة للاستثمار في محافظة دمياط.



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