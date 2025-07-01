الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زيارة ود وتفاهم بين جمعية المستثمرين وضرائب دمياط

رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة يزور منطقة ضرائب دمياط لحل مشكلات الاستثمار

زيارة تفاهم بين جمعية
زيارة تفاهم بين جمعية المستثمرين وضرائب دمياط

استقبلت الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط برئاسة الدكتور أسامة محمد الأتربي، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية، وفدا رفيع المستوى من جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، في زيارة تُعد الأولى من نوعها، سادها الود وروح التعاون.

ترأس الوفد الدكتور أسامة التابعي حفيلة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم المحاسب عبد المنعم محمد قتيلو نائب رئيس الجمعية، وإبراهيم عبدة شلاطة أمين عام الجمعية، والمحاسب سامح سمير دعدور أمين الصندوق، إلى جانب المحاسب محمد يحيى قصير الديل، والمحاسب أحمد جمال الطوبشي، والمحاسب علاء الدين أبو سمرة، ومحمد إبراهيم عبد المؤمن، واللواء عز الدين فؤاد الأتربي، بالإضافة إلى المحاسب أحمد جاد مدير عام الجمعية.

زيارة تفاهم بين جمعية المستثمرين وضرائب دمياط
زيارة تفاهم بين جمعية المستثمرين وضرائب دمياط

 

 

 

روح جديدة وفكر متطور
 

 

شهد اللقاء أجواء إيجابية عكست تقدير الجمعية للتغيير الفعلي والروح الجديدة التي يشهدها قطاع الضرائب في دمياط حاليًا، حيث أثنى الحضور على انتظام العمل وتطور مستوى الأداء داخل المنظومة الضريبية، وأشادوا بالرؤية الإدارية المتقدمة التي يقودها الدكتور أسامة الأتربي.

 

مناقشة قانون التسهيلات الضريبية

 

تطرق الحوار إلى عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها قانون التسهيلات الضريبية، حيث أكد الجانبان على أهمية التفاعل المستمر والتواجد الميداني لحل أية معوقات تواجه المستثمرين أو تعرقل سير العمل، في إطار من التعاون والتفاهم المشترك.

الزيارة عكست توافقا في وجهات النظر بين إدارة الضرائب والجمعية، وتأكيدا على أهمية استمرار التنسيق لخدمة المستثمرين وتوفير بيئة ضريبية عادلة وداعمة للاستثمار في محافظة دمياط.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعضاء مجلس الادارة التسهيلات الضريبية المنظومة الضريبية انتظام العمل جمعية المستثمرين جمعية المستثمرين بدمياط قانون التسهيلات الضريبية مدينة دمياط مدينة دمياط الجديدة وزارة المال

مواد متعلقة

جهاز مدينة دمياط الجديدة يشن حملة لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

ننشر أول 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الأكثر قراءة

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

وزير الطيران يتابع حالة هبوط اضطراري لطائرة خاصة أجنبية بمطار القاهرة

إعفاء رئيس حى دار السلام من منصبه لهذا السبب

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

مؤشر الذهب في مرمى العاصفة.. رهانات البنوك المركزية تربك الأسعار

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

بعد حادث الطريق الإقليمي، قرار عاجل من محافظ الجيزة للحفاظ علي أرواح المواطنين

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء يومي الجمعة والسبت

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

المزيد
الجريدة الرسمية