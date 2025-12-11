سقوط أكثر من 400 مدني، تجدد القتال شرقي الكونغو رغم اتفاق السلام بوساطة أمريكية

18 حجم الخط

قال مسؤولون في الكونغو إن أكثر من 400 مدني قتلوا فيما واصلت حركة "إم 23" المسلحة المدعومة من رواندا اعتداءاتها في إقليم كيف بشرق الكونغو.

توقيع اتفاق سلام بوساطة أمريكية

ويأتي أحدث هجوم لحركة "إم 23" رغم توقيع اتفاق سلام بوساطة أمريكية الأسبوع الجاري، من جانب الرئيسين الكونغولي والرواندي في واشنطن.

ولم يشمل الاتفاق الجماعة المتمردة التي تتفاوض بشكل منفصل مع الكونغو، وجرت الموافقة عليه في وقت سابق من العام الجاري بهدف وقف إطلاق النار الذي تتهم كل جهة الأخرى بانتهاكه، ولكنه يلزم رواندا بوقف الدعم للجماعات المسلحة والعمل على إنهاء الأعمال القتالية.

أكثر القتلى من النساء والأطفال والشباب

وقال الناطق باسم حكومة ساوث كيفو في بيان، في وقت متأخر أمس الأربعاء، "قتل أكثر من 413 مدنيا بالرصاص والقنابل اليدوية والقنابل بما في ذلك الكثير من النساء والأطفال والشباب" في بلديات بين أوفيرا وبوكافو العاصمة الإقليمية.

القوات المتواجدة في المدينة من قوات خاصة رواندية وبعض مرتزقتها الأجانب

وأضاف البيان: "بحسب المعلومات التي جمعناها، تتألف القوات المتواجدة في المدينة من قوات خاصة رواندية وبعض مرتزقتها الأجانب، وتنتهك بشكل واضح وقف إطلاق النار وكذلك اتفاقات واشنطن والدوحة في تجاهل تام للالتزامات التي اتخذت".

هجوم سريع منذ بداية الشهر

وقالت "إم 23" إنها سيطرت على مدينة أوفيرا في شرق الكونغو عصر أمس الأربعاء، عقب هجوم سريع منذ بداية الشهر.

