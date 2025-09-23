أعلن وزير الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، تسجيل 47 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، بينها 25 حالة وفاة، أى بمعدل وفيات بلغ 61 %، منذ عودة تفشى المرض فى إقليم كاساى.

الفيروس الذي كان محصورا في منطقة بولابي الصحية

وأوضح الوزير، حسبما ذكر موقع "اكتو 30" الإخباري اليوم الثلاثاء، أن الفيروس الذي كان محصورا في منطقة بولابي الصحية التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء، انتقل مؤخرا إلى مناطق أخرى من بينها بامبالاي.

حملة تطعيم موجهة لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة

ولمواجهة انتشار المرض، افتتحت السلطات الكونغولية مركز علاج ثان وشرعت في حملة تطعيم موجهة لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة. كما عاد بعض المرضى المتعافين إلى منازلهم وانخرطوا في جهود توعية داخل مجتمعاتهم بهدف الحد من الوصم الاجتماعي المرتبط بالمرض.

