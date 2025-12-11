الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خلفًا لطارق نبوي، حاتم محمود رئيسًا لحي شرق مدينة نصر

حاتم محمود رئيسا
حاتم محمود رئيسا لحي شرق مدينة نصر
18 حجم الخط
ads

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارا بنقل حاتم محمود من رئاسة حى حدائق القبة إلى رئاسة حى شرق مدينة نصر خلفا للواء طارق نبوى.

محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

محافظ القاهرة يطالب المواطنين المخالفين بسداد جدية التصالح


وزيرة التنمية المحلية تُقيل رئيس حي النزهة بالقاهرة

وكان الدكتورة منال عوض  وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أصدرت قرارًا بإقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة من عمله وذلك بسبب تدني مستوى الأداء، والتقصير في ملف التصالح على مخالفات البناء وتراكم نتائج حملات الإشغالات بديوان الحي وكذا تقصير في مستوي النظافة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية  الاثنين الماضى على حي النزهة بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي وذلك بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة ولجنة من القطاع.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز التكنولوجي تابعت مع رئيس الحي ومسئولي المركز الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح، من حيث عدد الطلبات الواردة للحي والطلبات التي تم إنجازها وأهم المشكلات المتعلقة بالطلبات المتوقفة لسرعة الانتهاء منها والرد علي المواطنين.

كما حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي النزهة لإنهاء بعض الخدمات، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين علي الحي شكاوى فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم، ووجود تأخير في اللجان الفنية لفحص الطلبات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة التصالح على مخالفات البناء الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حدائق القبة حى شرق مدينة نصر

مواد متعلقة

بالأسماء، حركة تنقلات بالإدارات المحلية في الشرقية

محافظ القاهرة يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالبرمجة والذكاء الاصطناعي

وزير الإسكان يُصدر أكبر حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

الحكومة توضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

المتحدة تفتتح موسمًا موسيقيًا عالميًا لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights)

مصدر بالزمالك: النادي أنهى ترتيبات صرف مستحقات اللاعبين بالكامل

المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل بتهمة سرقة المواطنين في السلام

تجارة عين شمس تحتضن قمة أكاديمية حول الذكاء الاصطناعي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads