خلفًا لطارق نبوي، حاتم محمود رئيسًا لحي شرق مدينة نصر

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارا بنقل حاتم محمود من رئاسة حى حدائق القبة إلى رئاسة حى شرق مدينة نصر خلفا للواء طارق نبوى.



وزيرة التنمية المحلية تُقيل رئيس حي النزهة بالقاهرة

وكان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أصدرت قرارًا بإقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة من عمله وذلك بسبب تدني مستوى الأداء، والتقصير في ملف التصالح على مخالفات البناء وتراكم نتائج حملات الإشغالات بديوان الحي وكذا تقصير في مستوي النظافة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية الاثنين الماضى على حي النزهة بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي وذلك بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة ولجنة من القطاع.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز التكنولوجي تابعت مع رئيس الحي ومسئولي المركز الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح، من حيث عدد الطلبات الواردة للحي والطلبات التي تم إنجازها وأهم المشكلات المتعلقة بالطلبات المتوقفة لسرعة الانتهاء منها والرد علي المواطنين.

كما حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي النزهة لإنهاء بعض الخدمات، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين علي الحي شكاوى فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم، ووجود تأخير في اللجان الفنية لفحص الطلبات

