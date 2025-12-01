وزير الإسكان يُصدر أكبر حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة

18 حجم الخط

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بأكبر حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، شملت 31 نائب رئيس جهاز مدينة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تمكين الشباب وضخ دماء جديدة بالوظائف القيادية لدفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وفي ضوء ظروف العمل ومتطلباته خلال الفترة المقبلة.

ونص القرار على تكليف المهندسة أمل لطفى حنا بشاي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس أحمد حسن أحمد عبد الحليم، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وشريف محمد أحمد دراج، مدير عام الشئون المالية ندبًا بجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة للشئون المالية والإدارية والعقارية.

عرفات سمير أنور عبد الراضي، مدير عام الشئون المالية ندبًا بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر للشئون المالية والإدارية والعقارية، والمهندس محمد يحيى جودة زيان، كبير أخصائيين بجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبد الناصر محمود حنفى، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

المهندسة هند على سيد مصطفى، معاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمهندس أحمد محمد إمام تمام، معاون هندسی لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو.

وتضمن القرار تكليف المهندس رزق محمد مصطفى، معاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندسة رانيا عبد الله حافظ، معاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس وسام صلاح محمود عبد اللطيف، معاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد السيد محروس حسين، معاون هندسي لرئيس جهاز القرى السياحية، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز القرى السياحية.

والمهندس أحمد إبراهيم محمد أبو دنيا، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس أحمد محمد عنان عبد الباقي، مهندس معماري بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمهندس محمد سيد على حسن، مهندس مدنى بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

ونص القرار على تكليف المهندس أحمد الله صلاح الدين محمود، مهندس مدنى بجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس طارق يحيى خالد، مهندس مدنى بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس عاصم نصر الدسوقى، مهندس معمارى بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس أحمد محمد الصغير نوح، مهندس مدنى بجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

المهندس أحمد عبد العزيز عبد الحي، مهندس مدنى بجهاز تنمية مدينة العبور، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، والمهندس أحمد محمد مصطفى إبراهيم، مهندس مدنى بجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس أسامة عبد الباسط أحمد، معاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمهندسة كوثر محفوظ أحمد، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.

كما نص القرار على تكليف المهندس تامر حجاج مغازی، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا، والمهندس تامر النبوى المرسى الكاشوري، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمهندس محمد عبد الوهاب محمد غريب، معاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والمهندسة لميس محمد محمد معوض، مهندس معمارى بجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس جمال أحمد سعيد على، كبير أخصائيين بجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.

والمهندس محمد عماد عبدالتواب بدران، معاون لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ووليد فتحى عبد الغنى محمد، معاون إدارى لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والدكتورة مهندسة سالى حسنى أبو سريع، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور.

